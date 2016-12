El diluvio universal

Pase por el Arca de Noé, mire cómo tratan a los animales dejados de la mano de Dios y de los hombres..., y luego dígame si no está ese dinero mucho mejor invertido en ellos que en las mil gilipolleces que paga ese Ayuntamiento

Está cayendo la mundial. Desde Mallorca hasta mi pueblo, en la Vega de Granada, pasando por mi Alicante soñado y querido, andamos con el agua al cuello. Leo INFORMACIÓN a diario. Es la manera de sentirme en Alicante. Veo el secarral de la Vega Baja convertido en un pantano. Si no quieres caldo, toma tres tazas. Dios, en el caso de que exista y domine los fenómenos meteorológicos, no tiene medida. Nos asfixia o nos inunda. Luego vienen los curas, los imanes, los pastores? y lo explican para que veamos –de ello nos intentan convencer– que todo forma parte de su plan perfecto para el ser humano. Desde el descubrimiento de la penicilina hasta la masacre de Siria. Desde sor Aurelia Cuadrón, una monja hospitalaria que lleva sesenta años cuidando locos con un amor que cualquiera querríamos para nuestra propia madre, hasta Donald Trump, un fantoche con peluquín, tinte y laca. Todo puede inscribirse en la infinita misericordia del Ser Supremo. Un misterio de cojones.

Veo caer el agua desatadas las compuertas del cielo, como si la laguna Estigia se estuviese vaciando derramada sobre mi cabeza. No suena la música porque hasta la luz se ha ido con el tormentazo. Tarareo la vieja canción de Bob Dylan, ahora que se ha puesto de moda con el Nobel: «El hombre puso nombre a los animales, en el principio...». Dicen las malas lenguas que Sabina –enorme poeta urbano que canta al amor, a los cuernos, al abandono, al refocile, al meter mano y al mandar a la mierda–, parodió esa canción. Decía algo así como «el hombre puso nombre a los animales con su biquini, qué mogollón». Y Bob Dylan se cabreó y tuvo que dejar de cantarla. Un poco creído este Nobel, que ni ha ido a recoger el premio. Busquen la respuesta en el viento como él cantaba cuando le entró la vena mística.

Llueve y no para, y me cabreo, como Dylan con Sabina a la vez que me acuerdo del mito bíblico. Noé construyó un arca para preservar las especies ante el diluvio: El arca de Noé. Por INFORMACIÓN me entero que una concejal que se hace llamar La Roja, va a cerrar ese refugio alicantino en donde los animales sin padre ni madre ni perro que les ladre encuentran un hogar. Desconozco los entresijos del asunto, pero después de mil años en Alicante, me fío infinitamente más de Raúl Mérida que de mil rojos de salón que ni saben quién era Marx ni lo han leído, ni quién era Bakunin ni lo han leído, ni tienen puta idea de las teorías de Engels, ni han corrido ante los grises cuando Franco repartía hostias como panes y van impartiendo doctrina sobre la libertad, el socialismo y la liberación de los oprimidos. Hay verborrea para parar tres trenes y no lo digo por usted, señora roja, sino en general.

Hable con Raúl Mérida. Pase por el Arca de Noé, mire cómo tratan a los animales dejados de la mano de Dios y de los hombres? y luego dígame si no está ese dinero mucho mejor invertido en ellos que en las mil gilipolleces que paga ese Ayuntamiento, que de izquierdas tiene lo que yo de arzobispo de Canterbury.

Me llega un regalo de Navidad, a mí que no soy nadie, que no tengo ni una mala adjudicación de nada que llevarme a la mano. Marina Becquet me manda el último libro de Eslava Galán, mi casi paisano. No se lo pierdan. El amor en el jardín de las fieras, a propósito del Arca de Noé y de los animales. Eslava es un abuelo y un cachondo mental. Maneja una retranca que para sí la quisiera Rajoy.

Franco –de eso va el libro– está pletórico e instalado en el mando después de haber masacrado a los enemigos de la patria. Como buen gallego, nunca se sabe si va o si viene, si sube o si baja, si está contigo o contra ti. Torea a Hitler y hasta se acerca a verlo a Hendaya, dándole pases de pecho y largas cambiadas con su entrada o su salida de esa gran coalición fascista perdedora de la gran guerra.

En medio de la mundial –los paranoicos no descansan en sus delirios– Himmler anda buscando los ancestros de la gran raza aria: un espécimen puro, rubio, alto, fuerte, incontaminado de cualquier vestigio judío, sin restos de ningún infrahombre. Todos saben que Hitler era un Adonis con esa estampa. Lo encuentran –Eslava es especialista en reírse de gilipollas y gilipolleces– en una tejera de la provincia de Segovia. Y se lo llevan a Alemania con todas las bendiciones de ministros, jefes del movimiento, falangistas y hasta obispos, que ya saben lo de la santa cruzada.

Lo quieren hacer alemán. Un semental para la perpetuación de la raza aria. Y el rubio traga, como tragan los falangistas y traga hasta el último mono. ¿Por qué? Por la pasta. Así de fácil. Así de sencillo. He ahí el último motivo ideológico.

Disfruten estas fiestas como yo estoy disfrutando, retirado del mundanal ruido, con este amor y jardín de fieras.