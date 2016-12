Després dels actes organitzats per Volem Palmerar amb motiu del XVIé aniversari de la declaració de la Unesco, torna a cobrar força el debat sobre el Palmerar, si és que en algun moment havia deixat de tenir-la els darrers anys. El tema ocupa, preocupa i apassiona moltes persones a Elx. Però no sempre aquest interés es tradueix en un avanç significatiu en la recerca de propostes que permeten millorar la gestió dels valors a protegir.



Probablement això és així perquè, tal com ja ha posat en evidència aquest debat, el Palmerar és una entitat complexa, amb moltes dimensions i capes d'informació que se superposen; i que cal anar analitzant, una per una, per arribar a comprendre el conjunt. Hi ha elements històrics i patrimonials de diferents èpoques, elements urbanístics, paisatgístics, biològics, agrícoles, artesanals, culturals, administratius, etc.; i cal una comprensió de tot plegat per poder bastir solucions. Ningú té totes les solucions; i probablement, són molts els ciutadans i les ciutadanes que poden aportar part de les solucions. Cal, per tant, ordenar i estructurar el debat perquè tothom tinga l'oportunitat d'expressar-se amb respecte, atenent les diferents raons i criteris; i amb la voluntat de buscar el consens.



En el darrer debat del cicle de conferències Elx: ciutat model, Diego Castaño, vocal per la demarcació d'Elx en el Col·legi Territorial d'Arquitectes d'Alacant, ens recordava que en un debat com aquest, hi ha tres aspectes clarament diferents que cal tindre en compte i no confondre. D'una banda el debat ciutadà, que correspon als ciutadans i les organitzacions ciutadanes, que han de dir què és el que volen per al Palmerar. D'altra banda, el debat tècnic que correspon als professionals i als col·legis i associacions de professionals, que han de determinar el com, de quina manera, s'ha de fer allò que volen els ciutadans. I finalment el debat polític o administratiu, que correspon a les institucions i a les persones que les representen. Aquests han de temporalitzar la tasca i han d'aconseguir els recursos per a portar a terme els projectes.



Són tres aspectes fonamentals del debat; i cap d'ells és més important que la resta, perquè cap d'ells per separat, ni tan sols dos d'ells, poden aconseguir l'objectiu sense el tercer. Cadascun d'ells representa una part de la solució; i necessitem bones solucions per al Palmerar, no solucions a mitges. Per tant, cal trobar la manera de fer interactuar els diferents agents, sense que cap d'ells envaïsca camps que no li són propis. Si aconseguim que cadascun d'ells participe des de la seua perspectiva i en harmonia amb la resta, podrem arribar a consensuar els acords que necessitem per a protegir de manera efectiva els valors del Palmerar, i per a gestionar-lo i usar-lo de manera que produïsca beneficis econòmics i socials; i de manera també que puguem incrementar els seus valors patrimonials.



Amb aquest esperit vàrem organitzar els debats del passat 30 de novembre, amb la participació de representants de les institucions, professionals de diferents camps i representants de la ciutadania que treballen en equip en Volem Palmerar. Amb aquest mateix esperit estem col·laborant amb l'administració en la recerca de solucions per al Palmerar. Ens sentim copartícips dels èxits i els avanços obtinguts en la lluita contra les plagues i en la reforma de la Llei del Palmerar. Seguim i seguirem empentant perquè l'any vinent siguen una realitat tant el Pla Especial de Protecció com el Pla d'Ús i Gestió. I seguirem també organitzant i programant actes per a fomentar el coneixement i la posada en valor del Palmerar.