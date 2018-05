Vuelve la única regata con lista de espera: el Trofeo Peñón de Ifach

El próximo jueves hay una cita imprescindible en el calendario de regatas de nuestras costas y de todo el Mediterráneo. A las 10 de la mañana, desde el Real Club Náutico de Calpe, dará comienzo el Trofeo Peñón de Ifach.

La competición, puntuable para el Campeonato Autonómico de Altura, celebra además este año su trigésimo aniversario. Lo que empezó como un pique entre amigos en 1988 alcanza la madurez de los treinta habiéndose convertido ya en una carrera consolidada y de prestigio dentro del calendario.



"Unos amigos teníamos barquitos y decidimos hacer la travesía a ver qué tal iba. Y eso se ha convertido en una competición importante como esta", cuenta José Joaquín Más, presidente del club organizador de la prueba, el Real Club Náutico de Calpe. Para constatar la evolución de la prueba no hay más que ver la comparación entre aquellos amigos pioneros que la iniciaron y Álex Pella, el prestigioso regatista campeón también, entre otras de la Ruta del Ron o del Trofeo Julio Verne.



Los anfitriones pretenden que la del 30 aniversario no se quede atrás y sea la regata más competida. Por ese motivo ya hay varias embarcaciones parten con el cartel de favorito, entre ellas Itaca, Jeffertje o Scampi 45 y Brujo para la clase A; Aurora, Kalamandurrio, Guaganco y Tanit IV en la clase B; y Calama y Blade en la clase C. Algunos de ellos ya se llevaron la victoria en otras ediciones mientras que otros esperan estrenarse en esta edición conmemorativa del Trofeo Peñón de Ifach.

La única regata con lista de espera

La lista de espera para participar es larga. De hecho es la única regata con lista de espera y solo sesenta embarcaciones zarparán desde Calpe el jueves. El motivo, el número de amarres limitados que hay en el puerto de Formentera. No caben más y la web de registro se suele saturar las primeras horas en las que se inicia la inscripción allá por el mes de marzo. La fecha (siempre tiene lugar el primer fin de semana de junio) ayuda también a hacer atractiva esta competición dentro del calendario y los regatistas se pelean por acceder: solo alrededor de 400 podrán hacerlo en la 30 edición.



Una de las imágenes más espectaculares se dará justo en el momento de la salida, un momento único con los sesenta barcos alineados saliendo a la vez con el Peñón de Ifach de fondo. Al tener que zarpar todas las clases al mismo tiempo se puede ver algo inusual en regatas de este tipo como es la salida de tantas embarcaciones a la vez. Una imagen para el recuerdo.



Un logo muy especial por el 30 aniversario de la regata

La competición fue presentada el pasado viernes 18 de mayo en la sede de Vinos D.O Valencia. En el acto, además de desear que haya buen viento durante la prueba, se presentó el nuevo logo que el Trofeo tendrá a partir de ahora.

Imagen de la presentación de la regata.

Como ocasión especial que es esta treinta edición, el Real Club Náutico de Calpe ha encargado un diseño especial representativo de la regata al conocido diseñador Modesto Granados, que compuso el logotipo de la Volvo Ocean Race entre otros, en el que destaca especialmente el Peñón de Ifach. El club pretende así darle aún más empaque a esta competición y unirla al que es símbolo de Calpe e incluso de la Comunitat Valenciana.



Las propias localidades, tanto Calpe como Formentera a través de los respectivos ayuntamientos, se vuelcan para que la organización note el apoyo institucional. "Este es un hito deportivo y turístico para Calpe, para nuestro pueblo es uno de los más importantes", asegura la concejala de Deportes del Ayuntamiento de la localidad alicantina, Ana Sala.