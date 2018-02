El MAPFRE espera en la tercera plaza su oportunidad de atacar

Toda la flota de la Volvo Ocean Race cabalga en los Alisios y, ahora sí, en la misma dirección: rumbo SSE. El MAPFRE es tercero por detrás de AkzoNobel y Scallywag, a los que poco a poco araña millas con cada parte. Además, sigue sin haber mucho tiempo para el descanso en este descenso hacia los Doldrums. El Match Race con Dongfeng sigue su curso y como dice Willy Altadill "no afecta a nuestra rutina a bordo pero sí estamos un poco más concentrados, si cabe".



3.135 millas náuticas a la llegada. Efectivamente es mucho camino el que queda por delante pero lo relevante de esta cifra es que hoy miércoles, día de San Valentín, el MAPFRE alcanza el ecuador de la etapa entre Hong Kong y Auckland, la sexta de esta edición 2017-18 de la Volvo Ocean Race.

"Aquí vamos pegados con Dongfeng en casi, casi un Match Race. Las últimas 24 horas nos han pasado y les hemos pasado unas cuatro veces y estoy seguro que, hasta que no cambie la situación meteorológica o haya alguna decisión táctica, esto va a seguir siendo así y vamos a estar los dos muy cerca", ha señalado esta mañana el caña/trimmer Willy Altadill.

Hasta la tercera plaza de la flota suben los de Xabi Fernández mientras disfrutan de los 23 nudos de viento y 18 de velocidad de barco que los empujan hacia el Sureste.

"Hay que estar muy concentrados, además de bien agarrados que está el barco muy escorado y no me gusta nada (risas)", bromea el catalán, que con 25 años es el más joven de la tripulación. Y es que no debe ser fácil moverse en un barco que navega con unos 30º de escora y agua a raudales en cubierta.

"Ojalá que la próxima transición juegue a nuestra favor y podamos coger a Scallywag como ellos hicieron con nosotros en la anterior", desea Blair Tuke, oro olímpico y vencedor de la pasada America´s Cup que aspira a lograr la triple corona de la vela.

A pesar de estar –digamos- más alienados, Scallywag sigue siendo el barco situado más al Oeste de la flota. El holandés AkzoNobel, que cogió ayer el liderato provisional de la etapa y ha extendido su distancia con el segundo a prácticamente 28 millas, también mantiene su apuesta de estar más al Oeste.

Pero ojo que el MAPFRE, tercero, viene pisando fuerte. Es el VO65 que más millas ha recorrido en las últimas 24 horas (413,4) y el que muestra una mayor VMG [*Velocity Made Good=velocidad en la dirección a un punto en concreto].

"En cada parte les estamos ganando un poquito a Scallywag y AkzoNobel así que de momento parece que saldremos de los Alisios por delante al menos de Scallywag", aventura Willy Altadill. Prácticamente al instante, matiza sus palabras: "La verdad es que aún pueden pasar muchas cosas, así que mejor que no hable mucho de momento€".

La flota podría llegar a las calmas ecuatoriales durante el fin de semana.