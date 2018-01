Dignity y Swany, del Real Club de Regatas de Alicante, a por las 300 millas de Moraira

La prueba parte este miércoles 17 de enero a las 12:00 desde el Club Náutico de Moraira con un recorrido de 300 millas: muchas horas de navegación ininterrumpida con una meteorología que puede dar sorpresas, pasando de calmas a rachas de más de 30 nudos. La última edición celebrada en 2016/2017 fue finalmente suspendida por temporal de viento y nieve y solo pudo recorrerlas aguas de la Costa Blanca, Tabarca, Es Vedra, Columbretes, Cullera y vuelta a Moraira.

En representación del RCRA, por un lado Dignity, de Tomás Llorens, objetivo: ¡velocidad! Pese a no ser uno de los grandes de la flota, el MAT 12 (41 pies) del prestigioso diseñador Mark Mills, es uno de los más rápidos, por lo que deberá mantenerse entre los primeros puestos de la flota en tiempo real si quiere defender sus opciones al triunfo. Por otro, Swany de Gonzalo Infante, un robusto Swan de 44 pies construido en 1972 que ya ha demostrado en numerosas regatas con tripulación reducida la valía del binomio armador/barco. Estrategia y constancia serán su pasaporte al triunfo.

La regata se puede seguir en tiempo real a través del localizador www.tractrac.com

Inscripciones cerradas

Se cierra el plazo de inscripción de las 300 Millas A3, Trofeo Grefusa, y lo hace con 22 barcos que tomarán la salida el miércoles, 17 de enero a las 12:00 horas, y cuyo recorrido se ha establecido con salida en el náutico Moraira, de ahí la flota pondrá rumbo a isla de Tabarca (frente a Santa Pola); islote Venadrell (Ibiza); isla de Columbretes (Castellón); Peña del Moro (Cullera) y llegada en las inmediaciones del club organizador, estableciéndose así el recorrido de la prueba de 300 millas náuticas.

Entre los inscritos mucho nivel y mucha calidad, tanto en los barcos como en las tripulaciones. Una razón más que suficiente para hacer muy complicado un cuadro con los principales favoritos, aunque en la lista se combina experiencia y veteranía, caso de los valencianos Cafés Granell (First 40.7), Brujo 40 (First 40 DK), Llevant Blau (Farr 39) o Pestañeo (A35), todos del náutico de Valencia a los que se unen Guaguanco del CN Altea con un First 40.7 o Pajuelín XIII Benidorm (Salona 37) del CN Benidorm.

Fotografía: Pep Portas

También figuran otras unidades que pueden dar mucho y que conjugan experiencia y nivel de los barcos, caso del Phonemovil (DK46) del RCN Valencia; el debutante Kundaka-Elite Sails (Sinergia 40) del RCR de Cartagena; Dignity 3 (Mat 1245) del RCR Alicante; X-Merit (X 46 DK) del CN Premiá de Mar o el Ziving Badia (GS 46 S) del RCN Valencia por citar alguno de ellos. No hay que omitir al ´grande´ de la flota, un fijo en todas las citas de Moraira como es el Swan 75, Alzira Moraira, navegando por el club organizador.

Tanto las tripulaciones como el comité organizador tienen las miras puestas en la meteorología. Unas condiciones que nadan tienen que ver con las acaecidas en 2017. En esta ocasión el sol hará acto de presencia y en cuanto al viento, se espera poco y muy inestable con muchas zonas de calma, sobre todo en la navegación nocturna. La media, según los partes, se estable entre los 8-9 nudos de intensidad por lo que se calcula que los primeros barcos, o los más rápidos puedan invertir entre 56-60 horas en completar esas 300 millas náuticas de recorrido.