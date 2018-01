El Vestas 11th Hour Racing es el líder tras una igualadísima salida desde Melbourne

En los primeros bordos, el líder de la Volvo Ocean Race, el MAPFRE, se puso a la cabeza de la flota desde el pistoletazo de salida durante el recorrido de unas 20 millas que hicieron los barcos por la bahía de Port Phillip en Melbourne en la etapa 4 que les llevará hasta Hong Kong.

Pero la competición estuvo muy igualada desde el inicio, y cuatro horas después de la salida, cuando la flota luchaba contra un complicado estado de la mar para despejar la estrecha entrada a la bahía, el Vestas 11th Hour Racing se puso en primera posición, con el barco español muy cerca en segundo lugar y el Team Brunel tercero.

La Etapa 4 es un tramo de 5.600 millas náuticas desde la costa este de Australia, pasando por el Mar de Coral y subiendo el norte hasta Hong Kong, en la que será la primera vez que la Volvo Ocean Race visita el histórico asiático.

Para el Vestas 11th Hour Racing, que tiene al gallego Chuny Bermúdez de Castro como uno de sus puntales, es un comienzo ideal tras haber cambiado de patrón. Mark Towill ha asumido este papel en la Etapa 4 después de que Charlie Enright haya regresado a casa para atender una emergencia médica familiar. Para Towill y su equipo, que ganaron la Etapa 1, esta es una oportunidad para presionar al líder de la regata, el MAPFRE español.

"Esta etapa es muy difícil y las opciones estarán abiertas", dijo Xabi Fernández justo antes de salir del pantalán. "Apretaremos el barco desde el principio para seguir delante ... El barco y la tripulación están en buena forma, hemos descansado bien y estamos listos para volver".

Por su parte, el jefe de guardia Pablo Arrarte esbozaba el inicio de la etapa. "Las primeras 24 horas va a ser bastantes intensas. Vamos a tener 20-25 nudos, bastante ola y muchas maniobras también. Más o menos hasta Sydney parece que tenemos que mantenernos un poco cerca de costa, haciendo muchas trasluchadas. Como estamos descansados y serán las primeras 24 horas, ni tan mal".

Por último, Willy Altadill bromeaba con escapar directamente a Brasil. " ¡Si fuéramos directos Brasil no estaría mal! (risas). Para el cuerpo siempre es más fácil no aguantar el frío y el agua, pero está claro que la etapa va a tener partes complicadas y no puedes ir con la mentalidad de que va a ser muchísimo más fácil".

La ETA (hora estimada de llegada) a Hong Kong será más fiable después de que los barcos pasen por los Doldrums, pero se prevé que sea entre el 20 y el 21 de enero.



Etapa 4 - Parte de posiciones - Martes 2 de enero (Día 1)

1. Vestas 11th Hour Racing -- distancia a la meta – 5,532.6 millas náuticas

2. MAPFRE +0.3

3. Team Brunel +0.7

4. Dongfeng Race Team +0.9

5. Turn the Tide on Plastic +1.4

6. Sun Hung Kai/Scallywag +2.6

7. team AkzoNobel +3.9