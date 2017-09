Así es el equipo español que participa en la Volvo Ocean Race

El Mapfre cuenta con una tripulación estelar compuesta por los mejores regatistas de España y complementada con grandes refuerzos internacionales

Ocho meses de competición se interponen en el camino hacia la gloria, pero si alguna vez hubo un equipo que pudiera asumir este monumental desafío y tener éxito, sin duda es el Mapfre, el equipo español en la Volvo Ocean Race, que zarpará del puerto de Alicante el próximo 22 de octubre para dar la Vuelta al Mundo a Vela. El patrón español, Xabi Fernández, es la piedra angular del equipo. Un líder que inspira al resto y que ya cuenta con cuatro ediciones de la Volvo Ocean Race a sus espaldas, además de las medallas olímpicas de oro y plata que también posee.

Xabi asume el liderazgo en la presente edición 2017-18 después de sustituir a su inseparable Iker Martínez, patrón en la pasada edición de 2014-15 en la que el Mapfre terminó en cuarto lugar. Xabi dirigió al equipo español a la victoria durante la etapa 4 a Auckland, primera etapa en la que ejerció como patrón. Decidido a aparecer en los libros de historia, en esta ocasión ha reunido una tripulación estelar compuesta por los mejores regatistas de España y complementada con grandes refuerzos de primer nivel internacional.

Todos los ojos están puestos en el ganador de la Copa América y medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Blair Tuke, que se une al equipo como caña y trímer en la que es su primera incursión en la vela oceánica. Tuke sabe que si consigue poner en sus manos el ansiado trofeo de la Volvo Ocean Race hará historia, pues se convertiría en el primero en ganar la Triple Corona en el mundo de la vela (vencer la Volvo Ocean Race, los Juegos Olímpicos y la Copa América). No estaría nada mal sin haber cumplido aún los 30 años.

Xabi Fernández también se ha asegurado el talento entre su tripulación, fichando a uno de los mejores regatistas del mundo, el navegante Joan Vila. Este veterano de 55 años ha sido persuadido para volver a la Volvo Ocean Race después de 15 años de ausencia convenciéndolo de que puede superar a los rivales de Mapfre en su búsqueda del objetivo final.

El resto de la tripulación tampoco se queda atrás, están los veteranos Rob Greenhalgh, Pablo Arrarte, Antonio «Ñeti» Cuervas-Mons y la medallista olímpica española, Támara Echegoyen. Incluso los más jóvenes del Mapfre están llenos de experiencia: Willy Altadill, Sophie Ciszek y Louis Sinclair compitieron todos en la Volvo Ocean Race de 2014-15. Sinclar, además, lo hizo a bordo del equipo ganador, el Abu Dhabi Ocean Racing.

Podría ser aún muy pronto para decirlo, pero la apuesta del Mapfre por la victoria ya ha comenzado y la mejor muestra fue su fantástica actuación durante la Etapa Cero, donde obtuvieron un récord mundial en la primera prueba, la Around the Island Race.Y aunque la Etapa Cero no puede compararse con las largas y agotadoras etapas oceánicas de la Volvo Ocean Race propiamente dicha, sí sirve como indicio de lo que las enormes posibilidades del equipo español cuando los barcos salgan de Alicante el 22 de octubre.

Pedro Campos, director general del equipo, explicaba que «en la pasada edición de la Volvo Ocean Race, vivimos grandes éxitos y situaciones difíciles; pero nuestro equipo nunca se ha confiado con los éxitos, y jamás se ha rendido ante las dificultades. Nuestro gran objetivo es terminar la Vuelta al Mundo y, además, terminar delante de nuestros rivales. Rivales pero también amigos, porque en la vela oceánica la solidaridad es un valor esencial. Como somos un equipo humilde, tengo que reconocer después de hablarlo con Xabi, que siempre existe una posibilidad de que no ganemos, pero de lo que no existe ninguna duda es que lucharemos por dejar muy alto el pabellón de España y el nombre de Mapfre».

En Alicante, el Mapfre comenzará una competición de nueve meses alrededor del mundo que recalará en 12 países de cinco continentes en una edición, la decimo tercera de la historia, caracterizada por la vuelta a los orígenes de la regata: habrá el triple de navegación por el respetado océano Sur que en las últimas ediciones.