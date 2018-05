Rivera propuso al PSOE a Jáuregui, Redondo o Solana para encabezar la moción

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que la formación le ha ofrecido sin éxito al PSOE que una persona afín a su partido encabece como candidato "independiente" la moción "instrumental" que vienen defendiendo para convocar elecciones y le ha dado varias alternativas: Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo y Javier Solana. Asegura que mantendrá su 'no' a la moción.



En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, Rivera ha explicado que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, conversó este martes con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; y elevó esta oferta, que fue rechazada porque los socialistas insisten en que "sólo puede ser Pedro Sánchez" quien se presente como candidato en la moción de censura.



"Hemos puesto sobre la mesa incluso personas independientes próximas al PSOE, no tenemos ningún inconveniente porque hay gente socialista que ha hecho un papel de Estado en este país. El señor Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui, Javier Solana. Personas que pueden tener respetabilidad en toda la Cámara y dedicarse básicamente a sacar al país de esta crisis con la convocatoria electoral", ha señalado.



Tras destacar que el PSOE haya rechazado una propuesta de este tipo, ha reconocido que le "sorprende que los socialistas lo fíen todo a la silla de Sánchez y no a que un socialista sin intereses electorales y que tenga credibilidad pueda convocar elecciones si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se enroca".



Rivera mantiene por ello su negativa a apoyar la moción del PSOE contra el Gobierno "con separatistas y populistas para hacer a Sánchez presidente por un día" -"yo con los separatistas no voy ni a la vuelta de la esquina"- y mantiene su apuesta por esta "vía intermedia", la moción instrumental, aunque cree que "lo sensato" es que Rajoy "sorprendiera a todos por una vez" y moviera ficha.



"Si hoy Rajoy sale a la opinión pública, hace una rueda de prensa y dice que ha entendido el mensaje, que hay que convocar elecciones más adelante pero garantizar primero los presupuestos y acabar bien la legislatura, Sánchez tiene que retirar la moción", ha señalado.



El líder de Ciudadanos asegura que de otro modo, "ante una convocatoria electoral inminente, el PSOE se rompería por la mitad" ya que le "consta que hay muchos barones que no están de acuerdo" con mantener la moción en caso de que Rajoy asuma su salida. La cosa es, como ha afirmado, "que Rajoy está en el búnker de Moncloa".



En su opinión, "no hay que tener miedo" a las urnas y hay que llegar a ellas de forma "ordenada". Sostiene así que el candidato que encabezase la moción instrumental que defiende Ciudadanos debería llevar "un programa de mínimos" que recogiese la convocatoria electoral y "la estabilidad", es decir, "garantizar la Constitución" en Cataluña y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, aún en el Senado.



Jáuregui se desmarca

Soy totalmente ajeno a cualquier propuesta que utiliza mi nombre en un momento tan grave para ESPAÑA.

Lo que toca es votar la moción de @sanchezcastejon y dejar fuera las maniobras de distracción. — Ramón Jáuregui (@RJaureguiA) 30 de mayo de 2018

