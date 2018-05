Iglesias llora al debatir en el Congreso con el PP sobre ´Billy el Niño´

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles en el Congreso que el Gobierno retire la condecoración al "malnacido" policía franquista Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', a lo que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, le ha respondido que no lo permite la ley.

"Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración", ha dicho Zoido sobre la medalla al mérito policial de 1977 que supone un incremento del 15% en concepto de pensión vitalicia para 'Billy el Niño', según ha denunciado recientemente la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Zoido ha señalado que "nadie ha solicitado oficialmente que se retire" dicha medalla y que, según sus datos, "no parece que haya justificación legal", recordando que ningún Gobierno del PSOE antes del de Mariano Rajoy tomó esta decisión ni contra el exinspector policial franquista, ni contra ninguna otra persona.

Iglesias, tras concluir su intervención. EFE

Iglesias ha citado el relato de las víctimas del policía, algunas de ellas en la tribuna de invitados del Congreso, y se ha mostrado confiado en que la salida del PP del Gobierno permita retirar esta condecoración. "Usted probablemente no siga en este Ministerio mucho tiempo", le ha dicho a Zoido, "ojalá el ministro que nombre el PSOE retire esa medalla a ese malnacido".

Zoido ha respondido a Iglesias reprochando que entreguen un "cheque en blanco" a un Gobierno del PSOE cuando en el pasado Podemos "pidió cinco ministerios, RTVE y el CNI". También les ha recordado la consulta sobre el chalé del líder de la formación morada y su defensa de los escraches.

El debate se ha acalorado y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha llamado al orden en dos ocasiones al diputado Rafa Mayoral, que desde la bancada de Podemos hacía aspavientos y gritaba "es un torturador", en referencia a 'Billy el Niño'. "Usted no me va a dar lecciones de defender a un torturador, no lo he hecho en mi vida", ha terciado Zoido.