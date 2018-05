Cospedal defiende que el PP no obtuvo "ningún beneficio económico" de la trama Gürtel

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este martes que su partido no puede ser considerado partícipe a título lucrativo como apunta la sentencia del caso Gürtel porque no obtuvo "ningún beneficio económico" por los delitos cometidos por los condenados en este asunto.

Por eso ha insistido, durante su comparecencia en al Comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, en que el partido va a recurrir la sentencia.

Cospedal ha recordado además que el único partido condenado por financiación ilegal ha sido el PSOE, al que también ha recordado otras sentencias como la de los GAL y ha sostenido, refiriéndose a la trama Gürtel, que a quien más ha perjudicado la actuación de "determinadas personas" ha sido a su propio partido.

La ministra de Defensa ha señalado que los populares, aún "respetando" las resoluciones judiciales, no están de acuerdo con lo que dice la sentencia de Gürtel "en lo que se refiere al PP" y ha subrayado que no niega lo que la resolución judicial dice "en relación a otros".

Cospedal, que a su entrada a la comisión ha señalado que acudía a "defender la honorabilidad" de su partido, ha recalcado que la sentencia al considerar al PP partícipe a título lucrativo, admite que el partido no tenía conocimiento de los delitos cometidos.

Pero además ha insistido en que los 'populares' consideran que ni siquiera tenían esa condición, porque no tenían planificados los actos juzgados, y por tanto no recibieron "ningún beneficio económico derivado de esos delitos".

Además, Cospedal ha amenazado al portavoz del PSOE en la comisión que investiga la financiación de su partido, Artemi Rallo, con presentar una querella contra él si no rectifica y retira sus acusaciones de que ha cometido falso testimonio en el juicio de la trama Gürtel.

En su comparecencia en la comisión, Cospedal ha pedido rotundamente al diputado socialista que retire sus acusaciones fuera de la comisión, o que las reitere "fuera, delante de la prensa", en cuyo caso presentará una querella, después de que Rallo la haya acusado de haber faltado a la verdad durante su declaración en el juicio de Gürtel.

Rallo, por su parte, ha advertido a Cospedal de que amenazar con querellas es "mal camino" y le ha recordado los ejemplos de Cristina Cifuentes o el expresidente valenciano Francisco Camps.