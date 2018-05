Rivera tiende la mano al PSOE para convocar elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado estar dispuesto a buscar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un "fin ordenado" a esta legislatura, que ve acabada, si pone "fecha y hora" a unas elecciones generales.



Al mismo tiempo, ha tendido la mano al PSOE para acordar la convocatoria de unas elecciones porque, según ha dicho, no está dispuesto a llegar a cualquier precio al Gobierno.



Ciudadanos deslizó la semana pasada que quiere presentar una moción de censura instrumental que sirva para convocar elecciones sin la necesidad de que Pedro Sánchez se convierta en presidente del Gobierno.



Tras aprobarse que la moción del PSOE se celebre el jueves y el viernes, el órgano de gobierno de la Cámara ha abierto un plazo de dos días para dar la oportunidad de presentar mociones con candidatos alternativos, para las que se exigen los mismos requisitos y que, en su caso, se debatirán conjuntamente.





El plazo para presentar mociones de censura alternativas concluye el miércoles a las 20h. Los requisitos son:

?? La firma de al menos una décima parte de los diputados (35)

?? Un candidato a la Presidencia del Gobierno — Congreso (@Congreso_Es) 28 de mayo de 2018

Si hubiera más de una moción de censura,, pero en todo caso, sólo saldrá adelante la primera que reúna la mayoría absoluta, lo que exige el apoyo de 176 diputados."Pedimos al Gobierno que rectifique, que no se enroque, que asuma la realidad y si está dispuesto a discutir un fin ordenado de la legislatura, nosotros", ha señalado Rivera en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos.Asegura Rivera que se plantea un "plan B" con una. Según este planteamiento, Ciudadanos impulsaría la candidatura de un presidente independiente que "no tenga ningún ansia de poder sino sentido de la responsabilidad" y que gestionaría la convocatoria de elecciones.El líder 'naranja' ofrece unen Cataluña, que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado en el Senado y haya estabilidad económica, a lo que ha añadido que el PP se debe comprometer a "poner fecha y hora" a un adelanto electoral.Defiende Rivera que tras la sentencia de la Gürtel se ha agotado la legislatura, el Gobierno se encuentra en minoría tras retirarle su apoyo y hay una crisis "". "La mejor manera de no equivocarnos es que decidan 47 millones de ciudadanos", ha resumido.