El PSOE registra en el Congreso la moción de censura contra Rajoy

El grupo socialista ha registrado en el Congreso la moción de censura del PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han informado a Efe fuentes socialistas.

El registro de la moción, que he llevado en mano la portavoz del PSOE, Margarita Robles, se ha producido antes de que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, informe a la Ejecutiva Federal del partido, que a esta hora está reunida en la sede de Ferraz.

Sánchez se reunió ayer con parte de la dirección del partido para analizar la posibilidad de presentar esa moción que finalmente se ha registrado esta mañana en la Cámara Baja. La moción había sido reclamada ayer por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya había avanzado que la apoyaría.

Iglesias denunció que la sentencia del caso Gürtel es una prueba de que hay "un partido delincuente" a los mandos del Gobierno, lo que no se puede permitir ninguna democracia.

Con el apoyo de Podemos a esa moción de censura, todas las miradas están puestas ahora en Ciudadanos. Su presidente, Albert Rivera, anunció ayer que su partido "evaluará" lo qué va a hacer el resto de la legislatura y su relación con el Gobierno después de la sentencia de la Gürtel contra el PP, que ha colocado al Ejecutivo y al país en una situación "tan grave". "Hay un antes y un después" tras el fallo judicial, dijo Rivera.

Antes de conocerse el registro de la moción de censura, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, consideró que esa moción no saldrá adelante ya que "no daría la suma de votos y no daría el sentido común", sin el apoyo de Ciudadanos o de otros partidos como PNV, CC y NC.