La Ejecutiva del PSOE, a favor de la moción de censura a Rajoy

La Ejecutiva Federal del PSOE se reúne de urgencia a partir de las 11.00 horas de este viernes para acordar si presenta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel que condena al PP como partícipe a título lucrativo de esta trama de corrupción.



La mayor parte de los integrantes de la Ejecutiva Federal, compuesta por medio centenar de personas, son partidarios de dar este paso al considerar que no se puede mantener en el Gobierno un partido condenado por corrupción, han señalado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.



Desde algunas federaciones socialistas se defendía también este jueves la posibilidad de anunciar una moción de censura. La primera en hablar públicamente fue la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite.





Es inasumible en un sistema democrático tener al frente del gobierno a un partido condenado por corrupción. Así se lo he transmitido a @sanchezcastejon, necesitamos represtigiar las instituciones, fortalecer la democracia #MociondeCensura — María Chivite (@mavichina) 24 de mayo de 2018

La sentencia de la #Gürtel acredita la corrupción sistematizada en el PP durante décadas. España no merece ser gobernada por un partido condenado por corrupción. https://t.co/F58H4DaWiC — Francina Armengol (@F_Armengol) 24 de mayo de 2018

A través de su cuenta en Twitter, reveló que le había transmitido a Sánchez que considera "inasumible en un sistema democrático tener al frente del gobierno a un partido condenado por corrupción". "Necesitamos represtigiar las instituciones, fortalecer la democracia.", escribió en su mensaje en la red social.Horas más tarde hablaba, también en Twitter, la. "La sentencia de la Gürtel acredita la corrupción sistematizada en el PP durante décadas. España no merece ser gobernada por un partido condenado por corrupción", escribía sin referirse explícitamente a la moción.En la noche del jueves, también el secretario general del PSOE de Asturias,, se ha mostrado este jueves partidario de una moción de censura contra el presidente del Gobierno. "Creo que es la hora de presentar la moción de censura. Todo mi apoyo para que así sea. Está en juego la dignidad del país", ha defendido en su cuenta de Twitter.Antes de ellos, la dirección del partido se expresó a través de un escueto comunicado en el que tildaba de "inaceptable" la respuesta del Gobierno y el PP a la sentencia del caso Gürtel, que "a Mariano Rajoy.Tras conocer el fallo, Moncloa subrayó que los hechos a los que se refiere el fallo "no afectan en modo alguno" al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, mientras que el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, tildaba la sentencia de "equivocada y errónea".Desde otras federaciones socialistas que gobiernan en sus comunidades expresaban sus dudas acerca de la viabilidad de sacar adelante una moción de censura apoyándose exclusivamente en Podemos, nacionalistas e independentistas.De hecho, desde alguno de estos territorios se señala como una línea roja el que la aprobación de la moción, quienes, según Podemos, estarían dispuestos a respaldar la moción sin condiciones. Estas voces en el PSOE son partidarias de la moción, pero si se consigue implicar a Ciudadanos en ella.Los de Albert Rivera han advertido de que la sentencia de la Gürtel marca un "" en su relación con el Gobierno, pero en principio han pospuesto hasta el próximo 11 de junio el debate en su órgano de dirección sobre los pasos a seguir.La sentencia del juicio de la primera época de la trama Gürtel, que ha condenado a, considera probado que entre los años 1999 y 2005 el grupo de empresas de Francisco Correa y el PP tejió en diferentes territorios una "estructura de colaboración estable" que llevó a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".El fallocomo partícipe a título lucrativo a pagar 245.000 euros por las actividades de la trama Gürtel realizadas en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón al considerar que produjo un "enriquecimiento ilícito al partido político en perjuicio de los intereses del Estado".Pero además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dice en su fallo que no considera "verosímil" y cuestiona la "credibilidad" del testimonio que ofreció durante el juicio Rajoy, cuando negó pagos en B por parte del extesorero Luis Bárcenas.