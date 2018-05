Rajoy se reunirá con Torra en cuanto forme gobierno "normal" sin encarcelados ni fugados

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "en cuanto constituya un gobierno" en Cataluña, pero le ha solicitado un Ejecutivo "normal", sin encarcelados ni fugados, que se comprometa a "cumplir la ley" y "recuperar la normalidad". "Está única y exclusivamente en sus manos", ha enfatizado.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha recordado que el acuerdo alcanzado por PP, PSOE y Cs y que aprobó el Senado establece que el artículo 155 de la Constitución dejará de aplicarse cuando en Cataluña haya un gobierno y éste tome posesión.

"Pero claro, tiene que ser un Gobierno normal, no se puede pretender hacer un Gobierno con dos personas que están en la cárcel, a los que los tribunales no les dejan salir, o con dos personas que están fugadas de la Justicia y viven en Bruselas", ha manifestado, en alusión a Josep Rull y Jordu Turrull, en prisión preventiva, y a Toni Comín y Lluis Puig, huidos de la Justicia en Bélgica.



Pide a Torra que no haga "como su antecesor"

Aunque ha dicho que él no descarta "nada", ni la posibilidad de nuevas elecciones en Cataluña, ha señalado que eso "no tendría sentido", máxime cuando en el Parlamento de Cataluña "se puede constituir una mayoría y se puede gobernar". Se trata, ha dicho, de poner fin a "esta pesadilla" que "no beneficia absolutamente a nadie".

Al ser preguntado si está dispuesto a reunirse con Torra en mayo o junio, el jefe del Ejecutivo ha mostrado su disposición a hacerlo si contacta con él. "Si me llama y en cuanto constituya un gobierno, por supuesto me reuniré. Es mi obligación", ha asegurado, para añadir que se tiene que reunir con gente que piensa de una forma similar y con aquellos que piensan de una manera distinta.

Eso sí, ha dejado claro que en esa reunión no le dirá "cosas distintas" de las que está diciendo ahora. "Le diré que estoy dispuesto a hablar y que estoy dispuesto a construir pero que en España se cumple la ley", ha afirmado, para recomendar a Torra que no haga como su antecesor, que acudió a Moncloa a pedirle "una cosa que sabía que no le podía dar".



Puigdemont "no ayuda" a "normalizar" la situación

En cuanto a si cree que tardará en llegar la normalización a Cataluña mientras Carles Puigdemont controle la situación desde Berlín, Rajoy ha reconocido que el expresidente catalán "no es precisamente un factor de estabilidad y de normalidad" pero ha subrayado que "el resto de los diputados también deberían pensar qué es lo que quieren" y "cuáles son los intereses generales de los catalanes".

En este sentido, Rajoy ha asegurado que la inmensa mayoría de los catalanes lo que quiere es "normalidad" y un gobierno que cumpla la ley y se ocupe de los problemas de los ciudadanos. A su entender, Puigdemont "se ocupa de sus problemas" pero no de los de los catalanes. "Desde luego, no es precisamente el señor Puigdemont un factor de estabilidad en este momento ni ayuda a que la situación se normalice", ha insistido.



Puigdemont y la justicia alemana

En cuanto a si le ha defraudado la Justicia alemana, Rajoy ha señalado que "todavía no ha tomado una decisión definitiva" sobre Puigdemont y ha recordado que esta semana la Fiscalía alemana le ha dado la razón al Tribunal Supremo y a la Fiscalía española. "Todavía puede haber más instancias a la hora de tomar una decisión", ha apuntado.

No obstante, aunque ha dicho que "respeta" las decisiones de los tribunales y que no hay que estar a "estacazos" con sus decisiones, el jefe del Ejecutivo ha admitido que el proyecto de Europa "todavía no está cerrado" y "la confianza" entre los sistemas judiciales de los países debe "ser mayor".

"Si en España es delito algo y si en España actúan la Policía y los jueves, lo normal es que se respete, igual que lo normal sería que nosotros respetasemos las decisiones de los tribunales alemanes. Pero Europa todavía no está completada", ha abundado el presidente del Gobierno.