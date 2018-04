La defensa de los acusados de Alsasua aporta un vídeo posterior a los incidentes

El juicio por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil en Alsasua en 2016 continúa en la Audiencia Nacional. En la octava sesión las partes han podido ver un vídeo grabado por uno de los ocho acusados en el exterior del bar, después de los hechos que se están juzgando y cuando ya había acudido la Policía Foral.

En las imágenes, hechas públicas por la cadena vasca ETB, se pueden ver los momentos posteriores a la agresión en el exterior del bar Koxka. En ellas los agentes de la Policía Foral intentan proteger al guardia civil herido en la agresión, quien se acerca a uno de los imputados (Iñaki Abad) y le pega un manotazo al móvil.

Los policías forales que acudieron al lugar de los hechos declararon ante el juez que encontraron al guardia civil tirado en el suelo, llorando y con la camisa blanca llena de suelas de zapato. Nada que ver con cómo aparece en la prueba que se ha visionado en esta sesión.

El fiscal José Perals, que mantiene la acusación por delitos de terrorismo para los ocho acusados, ha puesto en duda el vídeo: "Ya no digo que no haya sido manipulado, simplemente choca a la vista la blancura de esa camisa, es chocante que sea tan blanca, no es lógico que ese vídeo se haya aportado un año después" cuando la agresión fue grabada por otras personas, según relataron las víctimas y algún testigo, y no se han aportado esos vídeos.