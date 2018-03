Clara Ponsatí deja su ´exilio´ en Bruselas y se traslada a Escocia

La exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí ha anunciado este sábado que ha abandonado Bélgica y se ha reincorporado a la Universidad de Saint Andrews, situada en Escocia (Reino Unido).



"El exilio catalán llega al Reino Unido: disfrutando de mi libertad de movimientos como ciudadana europea, esta semana me he reincorporado a la Universidad de St. Andrews", ha explicado en una publicación en su cuenta de Twitter recogida por Europa Press.





Molta sort i una abraçada ben forta @ClaraPonsati . Vas a un indret on abans que res son demòcrates i on les reivindicacions polítiques s´arreglen políticament. Un lloc on no tenen cap por a resoldre a les urnes les decisions més transcendents. https://t.co/zH1xPpBhrA