Rajoy rechaza la huelga a la japonesa planteada por Tejerina y Cifuentes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se identifica con el planteamiento lanzado por algunas mujeres del PP de responder trabajando más de lo habitual, lo que se denomina huelga a la japonesa, a la llamada a la huelga feminista este jueves con motivo del Día de la Mujer, alternativa planteada por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

"No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha dicho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco", ha dicho Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Su afirmación ha llegado en respuesta a la senadora de Nueva Canaria María José López Santana, quien ha presentado al presidente las condiciones en que trabajan las llamadas 'kellys', las camareras de piso, una intervención que ha sido muy aplaudida por todos los partidos de la oposición.

En este contexto, la senadora ha narrado a Rajoy la jornada laboral de una de estas mujeres, "una huelga a la japonesa diaria". "Dígale a una camarera de piso que haga el jueves huelga a la japonesa, como ha comentado algún miembro de su partido. Que haga 80 camas en lugar de 40 y que es así como se defienden los derechos de las mujeres", le ha espetado López Santana, provocando un prolongado aplauso del Pleno.

El presidente le ha dicho que no se reconoce en esa afirmación y se ha comprometido a recibir al colectivo de 'kellys' en el Palacio de la Moncloa para conocer su situación.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró que ella celebraría el 8 de marzo con una 'huelga a la japonesa' para demostrar "la capacidad que tienen las mujeres" en España. Términos parecidos empleó Cifuentes, quien también hizo un llamamiento a trabajar "todavía más si cabe".