El PP pide la dimisión de Rivera por la contabilidad de Ciudadanos

El PP no se plantea llevar a Ciudadanos a los tribunales por las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en la contabilidad relativa al ejercicio 2015 y ha insistido en pedir la dimisión del presidente de la formación naranja, Albert Rivera, tras el informe del fiscalizador que no avaló la contabilidad del partido naranja.



En los pasillos del Congreso, el portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, que fue quien pidió la dimisión de Rivera en el debate parlamentario del martes, ha sido preguntado por la posibilidad de que el PP dé un paso más y denuncie a Ciudadanos ante los tribunales por esas deficiencias: "Nosotros no", ha respondido.



Bravo ha señalado que el PP respeta el informe del organismo fiscalizador, "que es independiente", y que será éste el que decida si hay o no sanciones a las formaciones por los incumplimientos puntuales que hayan podido cometer. "A ver qué dice el Tribunal de cuentas", ha apostillado.





?? Ante el informe del Tribunal de Cuentas sobre Ciudadanos??

? "No arrastren más los pies

?? ¿Quién va a asumir responsabilidades en C's???Rivera debería hacerlo"

?? @juanBravoBaena pic.twitter.com/Evr8TccPNU — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 13 de febrero de 2018

?? @CiudadanoVille "Cs es un partido que tiene un 10 en transparencia internacional, sin mochilas, deudas, ni casos de corrupción a sus espaldas" #Pleno pic.twitter.com/SewjUuTn6q — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 14 de febrero de 2018

El presidente del citado Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, dejó claro este martes en el Congreso que el hecho de una formación política no reciba el visto bueno de su contabilidad no es un delito. "Si ustedes quieren ser más exigentes consigo mismos, está en su mano cambiarlo", les instó a los grupos.

Por su parte, el diputado de Cs ha respondido a las acusaciones del PP. "Cs es un partido que tiene un 10 en transparencia internacional, sin mochilas, deudas, ni casos de corrupción a sus espaldas. Nos sorprende que un partido como el PP, con 900 imputados por corrupción, en vez de atajar su corrupción se dedique a intentar atacar a Cs y a los medios de comunicación", ha subrayado.

Eso sí, Álvarez de Miranda recordó que en el informe sí se señalan seis incumplimientos puntuales susceptibles de constituir infracciones, sobre los que ya se decidirá en el Tribunal si se abre un expediente sancionador, uno de los cuales sí afecta a Ciudadanos: pagos de terceras personas contabilizados como donaciones en especie por valor de 14.000 euros.

En todo caso, el diputado 'popular' se ha reafirmado en su petición de que el presidente de Ciudadanos dimita por las salvedades detectadas por el Tribunal en su contabilidad, de la misma forma que desde el partido naranja se pide la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Si las cuentas de Ciudadanos no pasan el control, entendemos que hay un responsable --ha dicho Bravo--. No hacemos una valoración subjetiva, sino que utilizamos los mismos criterios de Ciudadanos respecto del PP. Igual que nos exigen responsabilidades a nosotros".