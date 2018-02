Pablo Hásel ratifica su apoyo a ETA y los Grapo

El rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel, ha ratificado este jueves en el juicio que acoge la Audiencia Nacional los mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter en los que ensalzó a figuras de miembros de las bandas terroristas ETA y GRAPO y ha defendido que son "ejemplos de resistencia" para él y que "eso no va a cambiar" aunque se le condene a prisión.

El músico, que se enfrenta a una pena de cárcel de dos años y nueve meses y multa de 40.500 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de calumnias e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado, ha corroborado durante la vista oral su respaldo a las personas que menciona en sus tuits porque considera que, en calidad de comunista, son "ejemplos de lucha".

"¿Yo soy el culpable de que la Policía asesine? Me limito a relatar hechos objetivos", ha dicho al ser preguntado por sus comentarios en Twitter en los que acusó a la Policía Nacional, de "asesinos" y "mercenarios de mierda" y a la Guardia Civil de torturar y disparar a 15 inmigrantes fallecidos en El Tarajal (Ceuta) en febrero de 2014.

La fiscal Ana Noé también le ha preguntado por sus tuits sobre el exjefe militar de ETA Joseba Arregi de quien dijo que había muerto "asesinado por la Policía" y por Isabel Aparicio, detenida en octubre de 1979 como miembro de los GRAPO y que, a su juicio, fue "exterminada por comunista" y que el Estado le negó asistencia médica.

"Cuando una persona está presa en manos del Estado hay que garantizar el acceso a una asistencia médica digna; en el caso de Isabel no fue así y eso le empujó a la muerte. Yo denuncio que es un exterminio", ha dicho Pablo Hásel que también ha precisado que las manifestaciones no son suficientes par conquistar derechos y libertades a pesar de que le gustaría que así fuera.



'Los Borbones en pelotas'



Al término de la vista oral, la fiscal ha elevado a definitiva su petición de prisión y le ha reprochado que "ni la libertad de expresión ni la crítica racional amparan este tipo de comentarios". Además ha precisado que los 62 tuits publicados en su cuenta personal "son incitadores a la violencia" ya que no se ha limitado a escribir epítetos sino que ha intentado llevar a cabo una movilización social.

Su letrado por su parte ha pedido la absolución del rapero y ha enmarcado los comentarios en el derecho la libertad de expresión y creación asegurando que "prácticamente la mitad de la creación artística en España estaría censurada" si se ataca a la sátira "crítica, ácida y mordaz" contra la Corona. "Es como si a los hermanos Bécquer les censuráramos por su creación de 'Los Borbones en pelotas'", ha dicho el letrado en referencia a una publicación de los poetas que incluía sátiras de la casa real.

El abogado se refería así a la canción publicada por el acusado en su canal de Youtube el 26 de agosto de 2016 con el título 'Pablo Hasel... Juan Carlos el Borbón' que incluye expresiones como 'capo mafioso saqueando el Estado español', 'borracho tirano' y 'basura mafiosa', y por la que se le atribuye el delito de injurias a la Corona y contra las Instituciones del Estado.

En respuesta, el rapero ha dicho que "medio país piensa lo mismo" y que él se dedica a relatar unos hechos objetivos. "Es público y notorio que el dinero público ha financiado numerosas juergas y el silencio de amantes del Rey emérito como Bárbara Rey y a mi por relatar eso se me está pidiendo prisión", ha respondido a preguntas de la fiscal del caso a quien le ha dicho que si hay que pedir cárcel para cada medio de comunicación que cuenta esto "no habría suficientes cárceles".

"Esto es otra inquisición"

El rapero ha hecho uso del turno de última palabra para insistir ante el tribunal que está "sobradamente probado" lo que dice y que se está ante "otra inquisición". "Si la Guardia Civil ha asesinado a 15 inmigrantes ¿Qué tengo que decir? Si se venden armas a Arabia Saudí ¿tengo que decir que son para garantizar una vida digna a la población?" ha expuesto.

Igualmente ha reproducido un tuit de la Policía Nacional con fecha de 2013 en el que decía que expresiones como 'Ojalá se mueran (o una bomba) es una mezquindad, una idiotez pero no es delito'. "A mi por muchísimo menos que esto se me quiere condenar a prisión (*). Los límites de los derechos de la libertad de expresión son siempre para los mismos, el error es que yo no sea un fascista que desea bombas a homosexuales o catalanes", ha apostillado.

El acusado ya fue condenado en el año 2014 por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por difundir a través de su canal de Youtube varios temas en los que deseaba que se cometieran atentados contra representantes del PP y el PSOE. Además, el Juzgado Penal 3 de Lleida le condenó a una multa de 540 euros por un delito leve de falta de respeto a la autoridad por referirse a Àngel Ros, alcalde de dicha localidad, como "Àngel malparit, et mereixes un tret. T'apunyalaré" ("Àngel malnacido, te mereces un tiro. Te apuñalaré").

Tanto a su llegada como a la salida de las dependencias judiciales el músico, que cuenta con más de 54.000 seguidores en la red social de Twitter, ha estado arropado por decenas de seguidores que le han lanzado gritos de apoyo y que portaban una pancarta con el lema 'Sin libertad de expresión no hay democracia'.