Moncloa celebra que Puigdemont asuma su "fracaso"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, celebra que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont asuma el "fracaso" de su "esperpento" al admitir que ha sido "sacrificado" por los suyos, a la vez que ha negado que Moncloa tenga un "plan" que incluya contactos con los independentistas.

Así se han referido Zoido a los mensajes que, según Telecinco, habría remitido Puigdemont a Toni Comin, uno de los exconsellers que le acompañan en su huida belga. "Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. El plan de Moncloa triunfa, sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico", rezan los mensajes.

En declaraciones en el Congreso, antes de reunirse con diputados del PP, Zoido ha negado que exista un plan del Ejecutivo en el sentido que apunta el expresident. "No hay ninguna negociación", ha sentenciado el titular de Interior, quien ha preferido quedarse con la parte de los textos en los que Puigdemont asume el "fracaso" del "esperpento" al que, desde hace unas semanas, "somete a la sociedad catalana".

"Es verdad que ese esperpento ha fracasado", ha dicho Zoido, incidiendo en que el plan de Puigdemont "está dando lugar a una situación que no es deseable para ninguna persona ni ningún político" porque se limita a una "actuación circense" y a una "falta de respeto hacia los catalanes, la Constitución y el Estado de Derecho".



"El inicio para Cataluña"

De su lado, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, interpreta los mensajes de Puigdemont como "el inicio para Cataluña y los catalanes", según ha explicado, también en el Congreso, antes de comparecer ante la Comisión de Igualdad.

Montserrat ha insistido en que lo que necesitan los catalanes necesitan tener "de una vez por todas" un Gobierno "legal" que trabaje para devolver la normalidad política, social y económica a su comunidad.

"Los catalanes estamos hartos de este bodevil de los políticos independentistas", ha afirmado, incidiendo en la conveniencia de que el presidente el Parlament, Roger Torrent, proponga un candidato a la Generalitat "legal", "no huido" y que cumpla con el Reglamento de la Cámara, el Estatut y la Constitución.



Arrimadas habla de "farsa"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice una cosa en privado y otra en público: "Es una farsa", ha declarado a los periodistas en los pasillos del Parlament.

"Mas allá de los mensajes, aquí hace mucho tiempo que dicen una cosa en privado y otra en público, que esto es una farsa que está haciendo mucho daño a Cataluña", ha dicho en referencia a los mensajes publicados de Puigdemont ha enviado al exconseller Toni Comín, según ha informado Telecinco.

En los mensajes reproducidos por la cadena, Puigdemont da por concluida su hoja de ruta independentista, y afirma que los suyos le han "sacrificado" y que le han hecho daño con calumnias rumores y mentiras.

Arrimadas ha asegurado que él es el primero que sabe desde hace mucho tiempo que no va a volver a ser presidente, por lo que "ha llegado la hora de la verdad y de decir la verdad a su propia gente".

Cree que los independentistas han ilusionado a la gente y la "han mentido prometiendo una cosa que no va a llegar nunca", y Arrimadas ha añadido que no ha leído los mensajes publicados, pero que muchos diputados independentistas han reconocido en conversaciones privadas que el proceso independentista no iba a llegar a buen puerto.

"Están fracturando la sociedad catalana para nada. Porque no son valientes para salir y decir 'Miren, señores, el proceso no va a ninguna parte'. Pero no lo quieren reconocer porque les falta valentía para reconocer en público lo que muchos dicen en privado desde hace mucho", ha concluido.



El PSOE confía en que los independentistas tengan un plan B

Mientras, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, confía en que los partidos independentistas catalanes tengan "un plan b" para formar gobierno en Cataluña y superar el bloqueo actual, toda vez que el presidente cesado y actual candidato a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asumido en una conversación privada que los suyos le han "sacrificado".

Narbona, que asistía como oyente al desayuno informativo protagonizado por el líder de su partido, Pedro Sánchez, y el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha conocido por los periodistas la existencia de los mensajes telefónicos que Puigdemont intercambió con el exconsejero de Sanidad Toni Comín, fugado de la justicia, como Puigdemont, en Bélgica.

"A lo mejor el señor Puigdemont ha comenzado a entrar en el sentido de la realidad, que hasta ahora no parecía funcionar con el principio de realidad", ha comentado Narbona como primera reacción.

La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente se ha mostrado optimista con respecto a la situación en Cataluña, en el sentido de que cada día que pasa ve "más posibilidades de que se desbloquee la situación, precisamente por las consecuencias tan negativas que está teniendo en la convivencia y la economía".

"A veces cuando los problemas llegan al límite aparecen soluciones" no vistas hasta la fecha, ha argumentado, insistiendo en que confía en que los partidos independentistas "sean capaces de imaginar un escenario distinto" al que hasta el momento han defendido.