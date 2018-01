Artur Mas dimite como presidente del PDeCAT en "otro paso a un lado"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha justificado este martes su dimisión como presidente del PDeCat por el calendario judicial que tiene que afrontar en las próximas meses -la inhabilitación por la consulta del 9-N y su imputación por el Tribunal Supremo en el procés-, así como por razones políticas, argumentando que no quiere interferir y ser un freno en la expansión de su partido tras el buen resultado que obtuvieron en las elecciones autonómicas.

Por ello, Mas ha desvinculado su dimisión de la próxima sentancia del caso Palau, y ha afirmado que la extinta CDC "ya pagó el precio más alto por ese caso, que fue autoliquidarse".

En la rueda de prensa en que ha anunciado su dimisión, ha detallado que hace mucho tiempo que había decidido dimitir sin que tuviera relación alguna con el caso Palau, cuya sentencia se prevé para el 15 de enero.

Al preguntársele por la posible vinculación, ha respondido que no tiene nada que ver, y ha añadido que "si fuera así, cabe recordar que CDC ya pagó el precio más alto que nunca ha pagado nadie y que existe, que es desaparecer".

"Hay muchos partidos que tienen problemas vinculados con la corrupción, pero ¿qué partido ha desaparecido? Ninguno. CDC, sí, y lo decidió la propia gente de CDC", ha destacado.

También ha reivindicado que el caso Palau tiene su embrión en los años 90, "etapa anterior" a su liderazgo en CDC, y que no se le ha citado ni como investigado ni como testigo durante el juicio porque no está implicado.

"No hay ni la más mínima prueba; si no, me hubieran llamado. Mi responsabilidad no era llevar las finanzas, sino confiar en determinadas personas que en algunos momentos las llevaron", ha añadido.

Mas ha detallado que dimite por motivos políticos -no quiere interferir en la "expansión" del PDeCAT tras la victoria de JuntsxCat- y por motivos judiciales no relacionados con el caso Palau: está investigado por la consulta del 9N y por el referéndum del 1-O.



Neus Munté, nueva presidenta del PDeCAT



La exconsellera Neus Munté asumirá ahora la presidencia del PDeCAT. Hasta ahora, Munté era la vicepresidenta, un cargo que asumió junto a Mas en julio de 2016: ambos presentaron una candidatura conjunta en unas primarias en las que no tuvieron rival.

Mas ha explicado precisamente que decidió hacer tándem con Munté "por si en algún momento determinado acababa haciendo lo que hacía tiempo" meditaba, que era dejar la presidencia del partido si lo creía oportuno.

"Una de mis ideas ya entonces era que hubiera una persona ya preparada para asumir esta función representativa de la presidencia, y ahora ese será el caso", ha añadido.



Una semana para la sentencia del caso Palau



El anuncio de que deja la presidencia del partido llega cuando falta menos de una semana para que se conozca la sentencia del cas Palau, el lunes 15 de enero, un juicio que acabó hace más de medio año y cuya sentencia debe dirimir sobre si 6,6 millones de euros de Ferrovial acabaron en manos de la extinta CDC, cuyo liderazgo durante años heredó del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Por este caso, la Fiscalía pide 14 años y 9 meses de prisión para Fèlix Millet; 10 años y 10 meses para su mano derecha, Jordi Montull, y ocho para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.



Una decisión ya tomada



Fuentes a las que ha tenido acceos Europa Press han asegurado que Mas había hablado hace tiempo con Pascal de dejar la presidencia del PDeCAT con la voluntad de proteger la formación del posible desgaste que podría conllevar una sentencia negativa del caso Palau, pese a no estar imputado en el caso.

La decisión de abandonar la primera línea del partido se acordó finalmente en noviembre del año pasado, pero los acontecimientos relacionados con el proceso soberanista obligaron a retrasarla hasta este martes.

Precisamente, este martes se cumplen dos años del anuncio de Mas de dar "un paso al lado" de la presidencia de la Generalitat en favor de Carles Puigdemont, que entonces era alcalde de Girona, para que pudiera arrancar la anterior legislatura tras el veto de la CUP a que siguiera en el cargo.

En una candidatura sin rivales, Mas fue elegido presidente del PDeCAT el 23 de julio de 2016 en primarias con el 95,07% de los votos, formando tándem con Munté como vicepresidenta, con lo que ha estado al frente del partido un año y medio.