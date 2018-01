Tráfico reabre la AP-6 tras un domingo de caos por la nieve

La AP-6 ha vuelto a abrir al tráfico en la provincia de Segovia con la única restricción al paso de camiones después del cierre anunciado en la tarde de este domingo por el incremento de la intensidad de la nevada.



Lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, desde su cuenta personal de Twitter, confirmando además la reapertura al tráfico en las autopistas A-51 y A-61, donde también se había cerrado por la nieve.



Sobre las 20.00 horas, el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, había anunciado el cierre inmediato al tráfico de la AP-6. Después, Serrano detalló que la decisión se tomaba por "la fijación de la nube en un tramo de la autopista" y "por petición de la concesionaria" de la vía.



El tráfico en la AP-6 se reanudó este domingo sobre las 14.45 horas de manera provisional en ambos sentidos. A última hora del sábado quedaron atrapados conductores que circulaban en varios puntos de la AP-6, y han tenido que pasar la noche bajo el temporal, sin poder continuar la marcha hasta la mañana del domingo.





La nieve bloquea las carreteras segovianas. Fotos: AFP y EP

A las 21h circulábamos ocupando solo un carril, empezamos a reducir velocidad y aparecieron los listos del carril izquierdo. Luego nos paramos y ya no había sitio para las quitanieves, ¡ese es el verdadero problema! ¡Gracias, listos de carril izquierdo! pic.twitter.com/A2vyBRq4vb — Atrapado AP6 (@AtrapadoA) 7 de enero de 2018

#Nevada Seguimos trabajando, ya con las primeras luces del día, coche coche metro a metro pic.twitter.com/fCGpT7tIPK — UME (@UMEgob) 7 de enero de 2018

Un saludo (y un caldo calentito) a los guardias civiles de #Segovia que han pasado la noche ayudando a las personas atrapadas en la carretera por la gran #nevada pic.twitter.com/vVcIdMszY5 — Guardia Civil (@guardiacivil) 7 de enero de 2018

Los dos batallones de la #UME han conseguido enlazar el norte con el sur en la #AP6 y acceder a todos los vehículos para su posterior rescate pic.twitter.com/jDjOAouGMj — UME (@UMEgob) 7 de enero de 2018

Muchas familias han pasado la noche atrapadas en la carretera y allí siguen a esta hora. @fomentogob y @DGTes tendrán que explicar esta absoluta falta de previsión que ha derivado en caos.@pedro_casares https://t.co/kxPPDG7max — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de enero de 2018

2. Felicidades a las trabajadoras y trabajadores públicos (militares, policías y Guardia Civil, personal de tráfico, profesionales sanitarios...) que han vuelto a dar la cara. Defender la patria no es dar vivas al Rey y envolverse en banderas, sino proteger y defender lo público pic.twitter.com/l490yg8CbE — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 7 de enero de 2018

El Gobierno no puede arrastrar los pies, menos en temas que afectan a la seguridad. La coordinación entre CCAA y diputaciones es fundamental https://t.co/G02cz4tcpD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 7 de enero de 2018

La DGT había ampliado la circulación en la AP-6 en ambos sentidos hasta las 18.00 horas, momento en el que no se registraban "incidencias" en esta vía, según su director. La circulación ha estado en las últimas horas bajo la supervisión de la Jefatura de Tráfico de la Guardia Civil y un retén de la Unidad Militar de Emergencias (UME).Serrano había asegurado con anterioridad que todos los paneles de información en carreteras avisaban desde el viernes del temporal, por lo que "y perfectamente la nevada que iba a caer", y ha resaltado que los conductores que quedaron atrapados en la AP-6o no tomaron las precauciones necesarias.Mientras, el Ministerio de Fomento abrirá unpor la gestión de la crisis del temporal de nieve que ha tenido lugar este sábado y domingo, y que ha provocado que más 3.000 vehículos quedasen atrapados en la carretera durante la madrugada. Miles de conductores que han pasado la noche atrapados en la nieve han mostrado sua través de las redes sociales.El director de la DGT ha dado una rueda de prensa este domingo para informar de la situación en las carreteras españolas, después de que unos más de 3.000 vehículos --según cifras dadas por el propio Serrano-- quedaran atrapados desde la noche del sábado en laa la altura de varios municipios de Segovia.A pesar de los avisos, para Serrano ha habido conductores que o bien "no se han enterado" o bien no han tomado las precauciones necesarias para circular con su vehículo. De hecho, según el responsable de Tráfico, "", por lo han sucedido accidentes en dicha autopista que han ocasionado el colapso en la vía. A su juicio, los medios disponibles han sido "más que suficientes" para resolver la situación. El rescate se ha terminado sobre las 13.30 horas y a las 14.45 horas se ha reabierto el tráfico en la AP-6.Con respecto al resto de vías, Serrano ha "afortunadamente no ha habido problemas" en el resto de vías como en la A1 y la A2. "Afortunadamente, no ha pasado en ninguna otra autopista de gran capacidad", ha añadido.Fomento ha anunciado que abrirá un expediente a la concesionaria de la AP-6. Así lo ha asegurado el ministro de Fomento,, en declaraciones a varios medios de comunicación, quien ha reconocido que la situación ha sido "dramática". Además, ha indicado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar sobre lo ocurrido este fin de semana en las carreteras españolas a causa del temporal de nieve.Preguntado sobre quién estaba al frente del operativo, De la Serna ha asegurado que es Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, "" de limpieza de la autopista en caso de nevadas.Según ha indicado, desdese activó el gabinete de crisis en el Ministerio, ya que no sólo había problemas en la AP-6 sino en el resto de carreteras del Estado, que se han ido solucionando. De hecho, la A-6, carretera paralela a la AP-6, se utilizó como vía de escape "porque estaba en condiciones para poder ser utilizada".Por su parte, la filial de autopistas de, ha afirmado que activó un Plan Operativo de Vialidad Invernal (POVI) en la AP-6 el viernes las 21.00 horas por el temporal de nieve y que lo puso en marcha bajo la coordinación directa del Ministerio de Fomento y la DGTLa concesionaria de la AP-6 ha explicado en un comunicado el operativo se inició a partir del momento de activación de la alerta, "llevándose a cabode adecuación de la vía y de disposición de los vehículos quitanieves y de rescate".Por otra parte, los partidos de la oposición hanal Gobierno. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado este domingo que tanto el Ministerio de Fomento como la Dirección General de Tráfico (DGT) tendrán que dar "explicaciones" por la "absoluta falta de previsión" ante el temporal de nieve que afecta este fin de semana a la Península y que, según dice, ha provocado el "caos" en las carreteras españolas."Muchas familias han pasado la nochea esta hora", ha criticado en su cuenta de Twitter, en referencia a los vehículos atrapados en la AP-6, que han tenido que ser rescatados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras pasar la noche bajo el temporal con sus ocupantes dentro.