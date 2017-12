Rajoy expresa su "afecto" a la familia de Diana Quer

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado su "afecto, solidaridad y apoyo" a la familia de la joven madrileña Diana Quer, desaparecida en agosto de 2016, y ha lamentado el "doloroso momento" que la familia debe estar viviendo tras encontrarse esta mañana el cuerpo sin vida de la joven en una nave industrial en la parroquia de Asados, en el concello de Rianxo (A Coruña).



El líder del PP, que se encuentra pasando unos días en Galicia, con motivo de las fiestas navideñas, ha cerrado su mensaje trasladando su apoyo a todos aquellos que "desgraciadamente pasan por este trágico final tras la pérdida de un hijo".





Mi afecto, solidaridad y apoyo a la familia de Diana Quer y a las de tantos como desgraciadamente pasan por este trágico final tras la pérdida de un hijo. Doloroso momento. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de diciembre de 2017

Ha sido el peor de los finales. Todo mi cariño a la familia de Diana Quer y agradecimiento al equipo de investigación que no ha desistido en la búsqueda durante estos largos meses. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 31 de diciembre de 2017

Todo nuestro apoyo y cariño a la familia y personas cercanas de Diana Quer. Lamentamos mucho el desenlace.



Es violencia machista y hace falta que se priorice como Cuestión de Estado. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 31 de diciembre de 2017

Mi pésame y apoyo a la familia de Diana Quer, DEP. Que caiga todo el peso de la ley sobre el culpable de tanto dolor. https://t.co/UcgMcH7QKf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 31 de diciembre de 2017

Zoido agradece a la Guardia Civil su "profesionalidad"

"No dan un caso por cerrado"

"Mi afecto, solidaridad y apoyo a la familia de Diana Quer y a las de tantos como desgraciadamente pasan por este trágico final tras la pérdida de un hijo", ha escrito en un mensaje personal en su cuenta de Twitter, que ha firmado con sus siglas, MR.Por su parte, el secretario federal del PSOE,, ha trasladado su "cariño" a la familia. "Ha sido el peor de los finales. Todo mi cariño a la familia de Diana Quer", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter. En este mismo mensaje, el líder de los socialistastodo el trabajo desempeñado porque "no ha desistido en la búsqueda durante estos largos meses".El secretario General de Podemos y diputado en el Congreso,a la familia de Diana Quer, yde la joven, por lo que ha pedido que se "priorice" la violencia contra las mujeres como una "cuestión de Estado". "Todo nuestro apoyo y cariño a la familia y personas cercanas de Diana Quer. Lamentamos mucho el desenlace. Es violencia machista y", ha señalado Iglesias en su cuenta de Twitter.Además, el presidente de Ciudadanos,sobre la persona responsable de la muerte de la joven madrileña Diana Quer. "Mi pésame y apoyo a la familia de Diana Quer, DEP. Que caiga todo el peso de la ley sobre el culpable de tanto dolor", ha escrito Rivera en la red social Twitter.El ministro del Interior,de la Comandancia de la Coruña por su "profesionalidad" en la investigación del caso de la desaparición de la joven madrileña Diana Quer en agosto de 2016, cuyo cuerpo ha sido localizado este domingo, a falta de confirmación forense de la identidad del cuerpo.Zoido, Laurentino Ceña, y el general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, Pedro Ortega, para abordar el dispositivo desplegado en la búsqueda de la joven, que desapareció hace un año y medio, hasta la detención de José Enrique A. G., Quique, alias 'el Chicle', quien ha confesado la ubicación del cuerpo.Según ha detallado el ministro en unas declaraciones distribuidas por el Ministerio del Interior, el cadáver ha aparecido a las 5.00 horas de esta madrugada gracias a las pesquisas que se iniciaron el pasado día 25 de diciembre tras un intento de secuestro en un lugar cercano a la localidad coruñesa donde desapareció Diana."A partir de ahí,, ha culminando algunas investigaciones y pesquisas que tenía abiertas, y ha dado lugar a la localización de un cuerpo que en principio queda por acreditar cuál es su identidad. No obstante, se piensa que podamos encontrarnos con la solución de un tema que viene de antiguo y que viene siendo tratado e investigado por la Guardia Civil", ha afirmado el ministro tras la reunión.Zoido ha destacado que, incluso cuando los jueces ordenan su sobreseimiento provisional hasta que aparezcan nuevas pistas. "Nunca da un caso por cerrado", ha asegurado.Además de ladesarrollado por los agentes, ha agradecido también a los miembros de la Guardia Civil por la "suma delicadeza" y el "trato humano" que han empleado con la familia y amigos de la joven desaparecida."Lo han tratado con suma delicadeza,para que nunca perdieran la esperanza en que se pudiera resolver el asunto de la manera más satisfactoria posible", ha explicado el ministro que confía en que la aparición del cuerpo lleve a cerrar el caso, aunque recuerda que "aún no se sabe a ciencia cierta" si se trata del cadáver de Diana Quer.