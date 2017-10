Los incendios asolan Galicia y dejan dos muertos

La oleada de fuegos que afecta a Galicia se ha cobrado las primeras víctimas mortales. Una furgoneta ha aparecido calcinada en una carretera de la localidad pontevedresa de Nigrán, en concreto entre Camos y Chandebrito, con dos personas muertas en su interior. El vehículo quedó cercado por el fuego en una zona arbolada que no pudo ser desalojada. En torno a las 21.50 horas de esta noche se confirmó la trágica noticia.



Los Bomberos que acudieron en la tarde noche de este domingo a desalojar a los vecinos de la zona tras confirmarse una situación de alerta 2 por peligro en las casas se encontraron con el vehículo totalmente calcinado. Así lo han confirmado fuentes municipales. Los efectivos de emergencia y de lucha contra los fuegos no descartan que puedan aparecer más cadáveres en las próximas horas ante el caos de la situación.



Treinta incendios forestales queman Galicia, de los que diecisiete permanecen activos, con una situación de riesgo real para la población en once puntos repartidos entre las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.



Unos 350 brigadas, 220 motobombas, cuarenta palas y una veintena de medios aéreos de la Xunta y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente trabajan desde primera hora en la comunidad gallega para combatir los incendios que arrasan más de 4.000 hectáreas en 146 nuevos focos desde el viernes.



La Unidad Militar de Emergencias (UME), tras el decreto de situación operativa uno en Galicia por parte del Ministerio del Interior, ha desplegado tres centenares de militares en el territorio y continuará esta madrugada hasta el medio millar.



Siguen activos diecisiete incendios en la comunidad, repartidos por las cuatro provincias, mientras que hay otros tres estabilizados y diez más controlados tras la extinción de cuatro. Entre los activos hay once en situación dos, de riesgo real para los núcleos poblados, lo que aumenta el peligro en estas áreas.





Mi pésame por los fallecidos en los incendios en Galicia. Gracias a todos los que trabajan en su extinción y en atender a la población. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 15 de octubre de 2017

En Vigo, los vecinos del barrio de Navia intentan sofocar un foco. El fuego cerca las casas y ha provocado que los vecinos se pasen todo recipiente cuanto encuentran para intentar apagarlo.

Vecinos ayudando en la extinción del fuego en Navia. (Vídeo no grabado por mí) #ArdeGalicia pic.twitter.com/TTbeT8fxT8 — Adrián Amoedo (@Adrian_Amoedo) 15 de octubre de 2017

El único fuego activo en la provincia deestá en Boiro, en la parroquia de Cures, donde la situación dos se desactivó a primera hora de hoy.tiene en alerta por riesgo para la población el fuego de Donís, en Cervantes, en plena reserva de la biosfera de Os Ancares, donde los vecinos temen perder sus viviendas y dicen estar "rodeados" por las llamas mientras denuncian que faltan medios. También están activos los incendios de Samos, parroquia de Renche; Friol, en Xía; Triacastela, parroquia homónima; y Antas de Ulla, en Areas.El presidente del Gobierno,ha manifestado sus condolencias a través de Twitter:Enhay cinco incendios en situación dos, con el de Ponteareas, que empezó en Padróns, como más importante tras extenderse a los municipios de Redondela, Soutomaior y Pazos de Borbén, con 1.500 hectáreas de superficie, con el riesgo en este último, en Nespereira.Enviven la situación dos un incendio en San Cristovo de Cea, en Oseira, por proximidad a Pieles; otro en Baños de Molgas, en Betán, por cercanía a Nevoeiro; y un tercero en Chandrexa de Queixa, en Chaveán, por proximidad a Vilamaior, en el municipio vecino de Castro Caldelas.Arden también Vilar de Barrio, donde el fuego ha empezado en Rebordechau y se ha extendido al término municipal de Montederramo; y Piñor, en Coiras.Permanecenlos incendios de Paradela (Lugo), parroquia homónima; Cervantes (Lugo), en Noceda; y Vilariño de Conso (Ourense), en Chaguazoso.Estánlos fuegos de O Saviñao (Lugo), en Ribas de Miño; Chantada, en Esmeriz; Vilardevós (Ourense), Vilariño de Conso, en Sabuguido y Castiñeira; Vilamarín, parroquia homónima; Chandrexa de Queixa, en Queixa; Lobios, con dos en Río Caldo; y Paderne (A Coruña), en Cantoña.Han quedado extinguidas las llamas en San Cristovo de Cea (Ourense), en Covas; Vilariño de Conso, en San Cristovo; Cualedro (Lugo), en Montes; y Folgoso de Courel, en Meiraos.El presidente de la Xunta,, ha explicado hoy que la comunidad autónoma gallega se encuentra en una "situación compleja" porque coincide una "actividad incendiaria homicida", una "sequía persistente" y un descontrol en incendios en el norte de Portugal que, por primera vez, "saltan el Miño".La consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, considera que los incendios han sido provocados y los grupos de la oposición gallegos han acusado a la Xunta de falta de prevención.A nivel nacional, los representantes políticos del, han expresado esta tarde su preocupación a través de las redes sociales por los incendios y han transmitido su apoyo a los equipos de extinción.Mientras que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha decidido enviar 29 medios aéreos y 4 brigadas de refuerzo contra los fuegos para apoyar a Galicia, Castilla y León y Principado de Asturias.Por cierto, que es precisamente en eldonde las llamas amenazan al robledal mayor y mejor conservado de España, ubicado en la Reserva de Muniellos, en peligro por el incendio declarado de Ibias, que sigue sin poder ser controlado ante las fuertes y cambiantes rachas de viento.A primera hora de la noche, también continuaba activo y sin ser controlado el incendio declarado hace cinco días en Fondos de Vega, en el concejo de Degaña, con un frente que ha llegado a superar el kilómetro de longitud.Además de estos dos, a primera hora de la noche había activos otros 13 incendios, y cuatro más que ya estaban controlados, en su mayoría en municipios del