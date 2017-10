Choque dialéctico de eurodiputados españoles por Cataluña

Los eurodiputados españoles mostraron este miércoles sus discrepancias sobre el papel que debe tener la Unión Europea en la crisis catalana, en una sesión que debía versar sobre la cumbre de la UE y horas antes den un debate formal.

Los partidos pactaron que no intervengan en el debate de esta tarde sobre "Constitución, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales en España, a la vista de los acontecimientos en Cataluña", eurodiputados españoles, por lo que muchos, desde ERC, a PP, pasando por PSOE o Podemos, aprovecharon sus turnos en la sesión matinal para plantear sus puntos de vista.

Esteban González Pons (PP) y Javier Nart (C's) defendieron el orden constitucional, criticaron la senda independentista ilegal y apuntaron que el asunto catalán es solo español.

El resto de eurodiputados españoles, ERC, Podemos, IU, Bildu y también el PSC, a través de Javi López, llamaron al diálogo entre el Gobierno y la Generalitat e hicieron mención a un uso "desproporcionado" de la fuerza el 1-O.

"España no es Yugoslavia. Somos una democracia estable y madura, tan estable y tan madura como cualquiera de las que están representadas aquí. Y no necesitamos tutelas. Ni mediadores con los políticos insurrectos", dijo González Pons.

"Vamos a dialogar, pero bajo el manto de la Constitución. Nuestra Constitución puede cambiarse, pero no por la fuerza. Decidir si España se rompe o sigue unida corresponde a todos los españoles, y solo a los españoles", añadió.

Para Javier Nart (C's), "violar la Constitución es violar la democracia" y denunció que el desafío independentista está "fracturando en dos a la sociedad catalana".

Sobre la importancia de apelar al diálogo "urgente" para evitar "una salida unilateral" de la Generalitat se pronunciaron, entre otros, el socialista Javi López y el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun.

La portavoz del PSOE en la Eurocámara, Iratxe García, dijo que "se puede votar" pero "tras un acuerdo político de las fuerzas de nuestro país. Apelo al diálogo y entendimiento. No es momento de reproches (...) Dialoguemos por favor, dialoguem si us plau", finalizó.

Urtasun, como el eurodiputado de ERC Jordi Solé, se dirigieron al miembro de la Comisión Europea Frans Timmermans, vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario y encargado de la cartera de Derechos Fundamentales, presente en el hemiciclo.

"Reiteramos nuestra condena de la actuación policial de los últimos días. Se están vulnerando los derechos fundamentales en Cataluña y la única propuesta sobre la mesa son los palos", señaló Urtasun, quien dijo que para su grupo "el debate no es independencia sí o no, sino democracia civil sí o no", apuntó el cofundador de Podemos.

En el hemiciclo se escucharon abucheos a la intervención de Miguel Urbán (Podemos) y también un "viva el rey" durante la intervención de Marina Albiol (IU), especialmente crítica con el discurso del Jefe del Estado a favor del orden constitucional.