Podemos se reúne con ERC y PDeCAT este miércoles

Iglesias no ha sido llamado por Rajoy. EFE

Podemos ha convocado mañana en el Congreso una "mesa de partidos" con representantes de los grupos nacionalistas PDeCAT, ERC y PNV para abordar vías de solución al conflicto político en Cataluña, mientras que el PSOE ha rechazado participar en ese encuentro.

Según informa la formación morada, su líder, Pablo Iglesias, ha pedido personalmente al del PSOE, Pedro Sánchez, la participación de los socialistas en esta mesa "sin más compromiso a priori que el de escuchar y dialogar".

No obstante, el propio Iglesias ha explicado en un vídeo en las redes sociales que la respuesta de Sánchez ha sido que "no es posible en este momento", y que Podemos "seguirá insistiendo porque el camino del diálogo no se puede hacer con quien ordenó las cargas policiales del domingo en Barcelona".

El secretario general de Podemos ha reiterado que su partido no está a favor de una declaración unilateral de independencia, pero ha apostado por buscar soluciones políticas y dialogar "con quien no piensa como tú".

De ahí la convocatoria de mañana, con la que el partido de Iglesias pretende dar continuidad a la asamblea de cargos públicos que celebró en Zaragoza hace unos días y a la que asistirán, según el partido morado, los mismos partidos que acudieron a ese acto.

Además del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, también estarán en la reunión de mañana representantes de ERC, PDeCAT, PNV y Compromís. "Y de tantas formaciones como se quieran sumar y aportar soluciones", añade la formación morada que lamenta que los socialistas hayan declinado participar.

Desde el PDeCAT han confirmado a Efe que acudirán a la reunión su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, y el coordinador de sus diputados y senadores, Jordi Xuclà.

Asistirá también el portavoz del PNV, Aitor Esteban, según confirman desde la formación nacionalista, y el de Compromìs, Joan Baldoví.

En la reunión, que ha sido convocada a las 12:00 horas en el Congreso, Unidos Podemos planteará la "necesidad de abrir caminos constituyentes en Catalunya y España para buscar un nuevo acuerdo y la apuesta por la mediación internacional para facilitar el diálogo", en línea con la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Iglesias ha explicado que durante el día de ayer tanto él como el coordinador general de Cataluña En Comù, Xavier Domènech, mantuvieron conversaciones con diferentes dirigentes políticos nacionales e internacionales, tras las que se gestó la convocatoria de esta reunión y conformaron un equipo para estudiar posibles soluciones políticas.

Para Podemos, lo ocurrido el pasado domingo en Cataluña demuestra que los "problemas políticos no se resuelven a porrazos o con balas de goma".

"Hay un clamor en España y en Catalunya que frente a la violencia y la cerrazón pide diálogo y soluciones políticas. En este contexto, la 'Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia' aspira a ser un espacio no sólo de defensa de las libertades democráticas sino también de búsqueda de soluciones", proclama Podemos.

Por eso, Iglesias defiende que esa mesa de partidos que echa a andar este miércoles no debe ser solo un espacio de defensa de las libertades y de los principios democráticos, sino también un marco en el que presentar propuestas políticas.