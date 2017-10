La herida de "todos los dedos rotos" matiza su lesión

"No hacía nada más que defender a la gente mayor porque han pegado a niños y a gente mayor y me han cogido, me han tirado por las escaleras, me han tirado cosas, me han roto los dedos de la mano expresamente, uno por uno. En medio de las escaleras con la ropa levantada me han tocado las tetas mientras reían. Y me han pegado. Explícalo Laura, explica lo que están haciendo. Por favor, que se enteren todos. Y me han roto los dedos de la mano uno por uno expresamente. Esto es mucha maldad, mucha maldad, mucha...", sentenciaba el pasado domingo Marta Torrecillas en su periplo por votar libremente en el Instituto Pau Claris.







@Martonaxi com the dit,tens tt l meu suport i ajuda.Avui amb el crec dls teus dits tbe han trencat la relació amb l poble català#siguesforta pic.twitter.com/WeSgZsSEl4 — Jordi Mas (@jordimast) 1 de octubre de 2017

La mujer q denunció q un @policia le rompió 1 a 1 los dedos de la mano, confiesa en TV3 que tiene una especie de capsulitis en un sólo dedo pic.twitter.com/miy6jKL36S — Daniel Sirera (@danielsirera) 2 de octubre de 2017

Siguen las mentiras del 1-O: Marta Torrecillas, la de los "5 dedos rotos", sólo tiene capsulitis en uno. Y lo de sus tetas...No cuela, Marta pic.twitter.com/tKS4qh99Qf — Estrellado (@arturelpayaso2) 3 de octubre de 2017

Seguro ayer viste un vídeo d una chica a la q la poli había roto los dedos uno a uno. A ti te parece q lleva los dedos rotos? a mí tampoco?? pic.twitter.com/wT0n075E6u — El Nene Patriota ???? (@PatriotaNene) 2 de octubre de 2017

Con su voz entrecortada y completamente indignada, Torrecillas contaba los hechos a la madre de una amiga. Sus duras declaraciones se convirtieron pronto en todo uneste 1 de cotubre y no tardaron en correr por las redes sociales y medios de comunicación.Ahora, la joven ha salido en televisión contando que suspese a que en un primer momento sufrió tanto dolor que pensaba que le habían roto todos los dedos de la mano."Tengo capsulitis, se te quedan los dedos tiesos y no los puedes mover. Es lo que me han hecho", dijo durante una intervención en TV3.Marta, de 33 años, fue atendida en un primer momento allí mismo y no quiso acudir a un centro hospitalario porque quería. Y pese a que los vídeos muestran perfectamente como la joven recibe una buenapara ser expulsada del colegio electoral, donde participaba como interventora en una de las mesas, las redes sociales se han levantado para criticar las "exageradas" declaraciones de la joven, que en su fatídica experiencia trataba de defender a la gente mayor y niños que, según ella, sufrían el maltrato de las Fuerzas de Seguridad del Estado.