Miles de personas protestan en España contra la actuación del Gobierno

El sindicato CC OO de Cataluña y las patronales Pimec y Cecot, entre otras entidades, avalaron ayer llamar a los ciudadanos catalanes a celebrar «un paro de país» mañana ante la «violencia ejercida» por las «fuerzas de seguridad del Estado» para intentar impedir el referéndum del 1-O. Estas entidades forman parte de la llamada Mesa por la Democracia, entidad que se reunió de urgencia yaer por la tarde para decidir una respuesta conjunta ante las actuaciones policiales durante la jornada de votación del pretendido referéndum soberanista convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Por su parte, fuentes de la UGT de Cataluña, que también forma parte de la Mesa por la Democracia, aclararon que hoy decidirán si se suman a esta huelga general.

La portavoz de CC OO, Dolors Llobet, que habló en representación de la Mesa por la Democracia, explicó que esta acción «es más que una huelga general, porque una huelga general se refiere al ámbito laboral» y un «paro de país» pretende «paralizar» Cataluña mañana.

Llobet aseguró que esta convocatoria no obliga a la Generalitat a fijar unos servicios mínimos, porque no se trata de una huelga general. Fuentes de Pimec tprecisaron que esta patronal avala un paro de país, pero no una huelga general.

De hecho, los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ya habían convocado la semana pasada una huelga general para el 3 de octubre, por lo que la Generalitat ya había fijado unos servicios mínimos para ese día.

Asimismo, la Mesa para la Democracia, que también integran la ANC, Òmnium Cultural o la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, entre otras entidades, convocó a los catalanes a una concentración hoy a las 12:00 horas ante los centros de trabajo y ante los ayuntamientos en repulsa a la violencia de ayer por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el caso de Barcelona, se hará una concentración en la plaza Universitat.

«Salgamos a la calle, demos una respuesta pacífica, contundente y democrática. No toleraremos ninguna agresión más. Exigimos la inmediata retirada de los cuerpos policiales», sostuvo el comunicado pactado por las entidades que conforman la Mesa por la Democracia. A pesar de que tanto CC OO como UGT de Cataluña se habían manifestado en contra de una huelga general para mañana, los hechos de ayer les llevaron a avalar este «paro de país».