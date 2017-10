El Govern cifra ya en 761 los heridos en las protestas

Las cargas policiales ante los colegios electorales y el insólito modo de votación están marcando la jornada del 1-O en Cataluña, donde las Fuerzas de Seguridad del Estado han asumido la retirada de las urnas electorales para impedir el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Según el último balance del Govern, los heridos en las cargas ascienden ya a 761 heridos.



Los Mossos, acusados de pasividad por el Gobierno, cifran en 244 el número de colegios cerrados por mandato judicial hasta las 5 de la tarde, en tanto que Interior informa de que la Policía y la Guardia Civil han clausurado 92 de estos centros y han detenido a seis personas, entre ellos un menor de edad, por resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.





Según el balance provisional de Interior,(27 en Barcelona, 6 en Tarragona, 6 en Girona y 7 en Lleida).Por su parte, los efectivos de(14 en Barcelona, 12 en Tarragona, 8 en Girona y 12 en Lleida).La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha visto rodeada de momentos de tensión con los manifestantes independentistas ante las puertas de varios centros de votación, donde los agentes han retirado por la fuerza a algunas personas.que se encontraban sentadas en las puertas de estas sedes para poder acceder a ellas, pero también ha habido enfrentamientos en la calle una vez que han salido, ante el elevado número de independentistas que se ha concentrado para protestar.Según los cómputos de la Generalitat, hasta pasadas las cinco de la tardecomo consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad para impedir el referéndum, de las que dos se encuentran en estado grave en sendos hospitales de Barcelona.Uno de ellos ha sido-que no se usaban en Cataluña desde 2014- durante la actuación policial en la escuela Ramon Llull de Barcelona. Se encuentra en estado grave en el hospital Sant Pau de la ciudad.El otro herido grave, ingresado en el hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, escuando la policía ha desalojado un colegio electoral en la ciudad catalana de Lérida.Por su parte, el Ministerio del Interior ha indicado que nueve policías y tres guardias civiles también han resultado heridos de carácter leve durante la intervención.Además,durante las intervenciones del instituto armado para cerrar los centros de votación. Seis juzgados de Cataluña han abierto ya diligencias para investigar la actuación de los Mossos por no haber impedido la votación.Interior ha apelado a lay ha pedido colaboración y respeto en los colegios para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con la orden judicial de impedir de forma pacífica la celebración del referéndum suspendido por el Constitucional.Frente a las acusaciones de organizaciones sociales como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, que han criticado la "violencia del Estado" en el desmantelamiento de las votaciones, el ministro Juan Ignacio Zoido ha explicado quePero tan solo en uno de ellos, en el centro Ramón Llul de Barcelona, han tenido que utilizar métodos de defensa al verse acorralados, ha asegurado.Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha denunciado el, pero ha advertido de que no se detendrá "el deseo de los catalanes de poder votar pacífica y democráticamente".(Girona), aunque tenía previsto hacerlo en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), uno de los escenarios más problemáticos de la jornada, por la irrupción de los agentes para requisar las urnas y el material de votación.Más de un centenar de personas que estaban concentradas en el exterior del pabellónmomento en que los agentes han intervenido y varios de los concentrados han caído al suelo.Puigdemont ha llamado a responder a la "represión enloquecida" del Estado con nuevas "colas" ante los centros de votación.Los 5,3 millones de catalanes llamados a las urnas, incluso aunque sea sin sobres y con papeletas imprimidas en casa, pero su votación no quedará registrada informáticamente, dado que las fuerzas de seguridad han bloqueado el sistema establecido.Esto impide que, no esté disponible y que los miembros de las mesas tengan que apuntar a mano los nombres de las personas que acuden a votar.De este modo,, lo que ha llevado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , a tachar el referéndum pretendido por el Govern de "paripé".La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , ha pedido a la Generalitat y a los partidos que la componen que cese ya en su "irresponsabilidad" y pare la "farsa" de referéndum, que "nunca fue legal" y que hoy se ha demostrado que es "claramente irrealizable".En rueda de prensa en Moncloa, Sáenz de Santamaría ha señalado que"Deberían ponerle fin de inmediato. Está en su mano continuar con esta situación, que a nada bueno conduce", ha añadido.El secretario de Organización del PSOE , José Luis Ábalos, tambiénde una situación que "ha superado" al Gobierno de Mariano Rajoy , mientras que el primer secretario del PSC, Miguel Iceta, les ha pedido a los dos que "renuncien a sus responsabilidades", si no son capaces de restablecer la "normalidad".Desde Podemos, Rafael Mayoral, ha pedidomientras que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , se ha mostrado convencido de que la mayoría de los catalanes está "en contra del golpe separatista".