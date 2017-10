Los Mossos se niegan a cerrar los primeros colegios que vistan

Miles de personas siguen ocupando y concentradas a las puertas de centenares de colegios electorales del referéndum del 1-O, pese a que los Mossos d'Esquadra han comunicado que a las seis de la mañana tenían que estar completamente desalojados para impedir la votación por orden del TSJC.



Sin embargo, los Mossos d'Esquadra se han negado a cerrar los primeros espacios que han visitado. En Barcelona, se han personado en la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, y han levantado un acta en la que descartan cerrar el espacio por la presencia de demasiadas personas en su interior, ha constatado Europa Press.



Mientras tanto, una pareja de Mossos han salido de uno de los colegios electorales de Barcelona a los que han acudido poco antes de las 7, cuando los ciudadanos concentrados no les han dejado pasar. Ha sido en el IES Juan Manuel Zafra, donde los Mossos han llegado a la puerta y han dicho a la gente concentrada que querían entrar para ver que no se estaba haciendo ninguna actividad relacionada con el 1-O.



Sin embargo, les han cerrado el paso, en silencio, y los Mossos se han ido poco después de llegar.



Mientras tanto, vehículos de la Policía nNional y la Guaardia Civil han comenzado a salir del puerto de Barcelona.



La afluencia de personas dispuestas a participar en el referéndum ha comenzado a crecer a partir de las 5 de la mañana ante los colegios y locales de Cataluña designados como puntos de votación, en respuesta al llamamiento hecho por la plataforma soberanista Escoles Obertes.



En asambleas celebradas anoche en los colegios donde se han concentrado personas para pasar la noche se pidió que a las 5 de la mañana acudieran ya el máximo número de votantes ante la previsión de que la policía llegara a esa hora para desalojar y precintar los colegios.



En las asambleas se dieron instrucciones para oponer una resistencia pasiva y pacífica si la policía acudía a desalojarles.



Algunos de los concentrados han expresado que han acudido al colegio porque quieren ser los primeros para ser escogidos presidentes y vocales de mesa, en caso de ser necesario.



Los Mossos d'Esquadra, que durante todo el día de ayer visitaron los colegios ocupados, les advirtieron de que volverían a pasar hoy a las 6 de la mañana, la hora fijada para que los centros escolares estén cerrados para impedir las votaciones.





Bon dia Catalunya .No hay urnas .....decian pic.twitter.com/61yA1vClqF — Jordi (@jgmaldo71) 1 de octubre de 2017

Sin incidentes

Varias personas ocupan el colegio Miquel Tarradell de Barcelona. Foto. Reuters

Escoles Obertes -que agrupa unas 40 entidades del sector educativo- ha asegurado que pasadas las 4 de la madrugadaEsa cifra, que la plataforma refleja en Internet, supone rondar la mitad de las 2.315 sedes electorales previstas para el referéndum de este domingo.Pasada la medianoche han ido decreciendo las actividades en esos colegios, que durante el sábado han programado entretenimientos de todo tipo, aunque no todos sus ocupantes han ido a dormir, sino que han alargado esas actividades., aunque las redes sociales reflejan que grupos de personas han pasado por algunos colegios abiertos, para increparles por que pretendan que se vote en esas sedes durante el referéndum del 1-O.Pasadas las 4 horas, fuentes policiales han explicado a Europa Press que no consta que hayan sucedido hechos graves ni que se haya tenido que detener a nadie, aunque aún no está cerrado el balance de la noche.Algunas personas que ocupan colegios sí han asegurado a través de las redes sociales queEn la escuela Sant Jordi de Badalona (Barcelona), dos testigos han explicado a TV3 que sobre medianoche se han acercado varias personas diciéndoles que no podrán votar, y "el tono ha ido subiendo" y han picado en las puertasAllí precisamente, unos individuos han causado desperfectos en un coche de TV3, según ha informado el mismo periodista desplazado hasta allí de madrugada, aunque ha dicho que sólo hay daños materiales.Durante la noche se ha visto pasar a mossos d'Esquadra por algunos colegios, como agentes del mismo cuerpo habían hecho durante la jornada del sábado.