Aprobada la comisión de investigación sobre el accidente del Alvia

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la creación de una comisión de Investigación sobre las causas del accidente ferroviario de Angrois de 2013 con los votos favorables de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que han dejado solo al PP junto a UPN y Foro Asturias.

La propuesta ha recabado 208 votos a favor frente a 135 votos en contra, sin que se hayan registrado abstenciones, esto supone que todos los grupos del Congreso han apoyado la comisión salvo el PP y sus socios electorales de UPN y Foro Asturias. Socialistas y 'morados' llegaron a una propuesta transaccional acordando que la comisión tendrá como objetivo investigar y esclarecer las causas del accidente del tren Alvia en Angrois, A Coruña, en el que murieron 81 personas y 150 resultaron heridas en 2013.

Según ha reconocido la diputada socialista Pilar Cancela, en el seno del PSOE ha habido un cambio de opinión con respecto a la creación de la comisión ya que hasta ahora creían que podía "duplicar" las actuaciones judiciales y añadir "ruido". No obstante, ha afirmado que tras un periodo de cuestionamiento, entienden que la comisión de investigación de ADIF careció de independencia y existen indicios de que la evaluación del accidente fue deficiente. Y ha destacado el "tesón" y "la lucha" de la plataforma de Víctimas, presente en la Cámara, a la que ha presentado sus disculpas: "sentimos el retraso, pero caminaremos juntos".

Por su parte, En Marea, socio de Podemos en Galicia, ha denunciado la "carrera de obstáculos" que ha sufrido las víctimas de Angrois, recordándole al Gobierno que tuvieron que ir a Bruselas para "ser atendidas y poder expresarse". Así, la diputada Alexandra Fernández ha recordado que la Comisión Europea pidió una nueva investigación, dada la poca independencia de la dirigida por ADIF.

"Esto es un escándalo, pero con todo, les voy a dar el beneficio de la duda: ¿Quieren conocer las causas del accidente o van a seguir con la estrategia de silenciamiento?", ha espetado Fernández a los diputados 'populares', a los que ha señalado que con su voto dan una respuesta a Bruselas, y les ha acusado de "cuadrarse más" ante Europa que "ante los ciudadanos".

Ciudadanos ha apoyado la comisión al entender que es "evidente" que no se comprendió lo que sucedió en Angrois. La comisión va a servir para tomar medidas para evitar que repitan episodios, alegan en la formación 'naranja'. Si bien el diputado Fernando Navarro ha pedido que se evite la "falacia retrospectiva" y que la comisión termine siendo un ejercicio de partidismo. "No queremos que se use como un espacio para el partidismo y no buscamos linchamientos", ha dicho.



PP critica la investigación paralela a la justicia



Por su parte, el PP ha justificado su voto en contra al entender que esta comisión puede condicionar la investigación del accidente en sede judicial, por lo que ha criticado la investigación "paralela" que pretenden realizar los grupos parlamentarios. El diputado Celso Delgado ha recordado que tras el fatal accidente se creo una subcomisión parlamentaria en la que comparecieron numerosos expertos y que resultó en un informe que fue aprobado con 34 votos a favor y uno en contra.

"Un informe de consenso, serio y con espíritu constructivo", ha recalcado el diputado 'popular' por Ourense. Al tiempo ha reiterado que tras el accidente compareció en sede parlamentaria la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y los responsables de Adif y Renfe.

Según ha defendido, el PP quiere saber la verdad y que se haga justicia, pero no comparte que sea en una cámara partidaria donde se diluciden los motivos del accidente. "Esperemos que sea la Justicia la que de las respuestas", ha zanjado.



Acuerdo de mínimos entre PSOE y Podemos



Ayer PSOE y En Marea llegaron a un acuerdo de mínimos para la fusión de sus propuestas de creación de una comisión de investigación. El acuerdo tiene como objetivo de ambas partes es el que vienen reclamando las víctimas del siniestro desde el primer momento, es decir, "que se haga justicia", dijo Alexandra Fernández.

No obstante, desde En Marea velarán por que el plan de trabajo que elabore la comisión contemple sus objetivos, que son "mucho más amplios" que los planteados por el PSOE, señalan. La marca gallega de Podemos recuerda que siempre ha luchado por llegar "a la raíz del problema" y por que se busquen soluciones para que accidentes de estas características no se repitan. Y además quieren que se oiga la voz de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155.