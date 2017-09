El PSOE rebaja su negativa a aplicar el artículo 155

La Ejecutiva Permanente del PSOE ha decidido no pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña bajo el argumento de que el Gobierno no tiene una posición clara sobre esta cuestión y por tanto el PSOE no puede pronunciarse sobre meras "hipótesis".

Así lo ha explicado el portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, en una rueda de prensa en la que se le ha instado reiteradamente a aclarar si su partido respalda aplicar el 155 para que el Ejecutivo asuma competencias de la Generalitat, medida que en julio rechazó la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles.

"El PSOE no se va a pronunciar sobre hipótesis y escenarios hipotéticos", ha proclamado Puente, quien ha señalado al mismo tiempo que el partido fijará una posición, "en función" de las medidas que adopte el Ejecutivo.

Sobre las ya adoptadas con Cataluña, como la intervención de las cuentas de la Generalitat, sí ha admitido que algunas han gustado más y "otras menos", pero que el partido ha decidido no evaluarlas para mantener una "posición de Estado" que supone dar al Ejecutivo el mismo respaldo que los socialistas esperarían del PP si ellos gobernaran.