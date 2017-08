La hermana de Pilar Garrido: "Cuando tenga la certeza podré llorar y enterrarla"

Raquel Garrido hizo ayer gala de compostura y esperanza en el Ayuntamiento de Massalavés (Valencia). Ni le tembló la voz ni pudo ser más clara: "Hasta que yo no tenga un informe que diga que los restos óseos encontrados en México son de mi hermana, tendré fe. No voy a derrumbarme y cuando lo certifiquen las autoridades españolas, la enterraré y podré llorar tranquila", afirmó.

Tampoco ocultó su recelo hacia la información que le transmitieron las autoridades mexicanas: "Lo único que tenemos es una llamada de teléfono, nos han dicho que todavía quieren hacer algunas investigaciones por lo que no tenemos informe alguno, además, los huesos aún tardarán en volver a España. Es nuestro país y queremos que las autoridades españolas también lo analicen", arguyó la hermana de Pilar, que mostró su temor a que la realización de nuevas pruebas en los restos hiciera que llegaran "contaminados".

Igualmente, mostró su hartazgo ante las repetidas peticiones ignoradas por el Gobierno de México. "Llevamos dos semanas pidiendo que nos faciliten unas placas molares, en menos de 24 horas se podría saber al cien por cien si es mi hermana o no; hasta que no se demuestre no sabré si es ella, por eso exigimos contar con esas radiografías", afirmó, para posteriormente añadir: "Soy consciente de que la realidad es la que es, pero no voy a derrumbarme, sólo cuando tenga la certeza absoluta de que es ella podré enterrarla y llorar".

Las autoridades confirman la muerte de Pilar Garrido en México. Vídeo: Agencia ATLAS/EFE

Raquel también explicó que su madre ha viajado recientemente a México, donde está junto al marido de su hermana y el bebé de ambos y aseguró que su madre se enteró de la confirmación de la muerte a través de los medios de comunicación en vez de por las autoridades.

El Ayuntamiento de Massalavés ha convocado un pleno extraordinario en el que la corporación municipal barajará las acciones que puede realizar, aunque no se dieron más detalles.