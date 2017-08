Rajoy, en Galicia: "No habrá referéndum el día 1"

Mariano Rajoy inició ayer sus vacaciones en Galicia, aunque podría finalizarlas antes de lo previsto según avance la situación en Cataluña. El presidente del Gobierno fue fiel a su paseo matutino - esta vez en un sendero a orillas del Umia-, donde atendió a numerosos medios de comunicación que aguardaban las palabras del mandatario sobre la resolución del Constitucional que invalida la ley exprés catalana para convocar el referéndum secesionista.

"No habrá referéndum el día 1 de octubre", aseveró el presidente en Ribadumia, que pasará los próximos días pendiente de una posible interrupción de su descanso, según avance la cuestión catalana. "Ayer hubo una noticia positiva, el Tribunal Constitucional dijo que no se podía en 24 horas aprobar la ley y convocar un referéndum, que es ilegal", sentenció. "Seguimos trabajando, dependiendo de la democracia y la ley. Aquí rige la ley y el Estado de derecho y un gobernante no puede jactarse de que va a incumplir la ley", ha apuntado.

Además, ha señalado que "no es imposible" la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el próximo 16 de agosto si finalmente el Parlamento catalán decide admitir a trámite la proposición de ley para la celebración del referéndum soberanista fijado para el 1 de octubre.

"En principio, yo no lo descarto", ha expresado Rajoy, que ha indicado que aunque la próxima reunión de su gabinete está prevista para el 25 de agosto. "Es posible que pueda haber uno antes, pero no está decidido todavía".

Además del desafío catalán, en la agenda del presidente está marcada la reunión con Felipe VI el próximo día 7 en Palma de Mallorca. Con respecto al resto de jornadas, señaló que "intentaremos descansar" y anunció que procuraría "visitar unos cuantos concellos en Galicia, al menos uno por provincia".