Iglesias: ´´La monarquía no es símbolo de unidad´´

"A día de hoy la Monarquía no es un símbolo de unidad para todos los españoles", ha dicho hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al aludir al papel institucional del Rey y proclamar que en España hacen falta "instituciones y figuras" que unan" a la ciudadanía, como hace la República.

Iglesias ha hecho unas reflexiones a raíz de sus críticas al discurso que el jefe del Estado pronunció el jueves pasado ante las Cortes Generales con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, porque no hizo un discurso "para todo el mundo" al dejar fuera "a la mayor parte de los catalanes".

En aquel acto no estuvo presente Juan Carlos I, padre del actual Monarca, cuya "figura" e importancia histórica y política sí reconoce, especialmente durante la Transición, por haber actuado como "significante de las élites políticas de la Dictadura" que negociaron el cambio de régimen con la oposición democrática.

"Nadie puede negar cuáles fueron las funciones de Juan Carlos I", ha apuntado Iglesias, quien a renglón seguido se ha preguntado cuáles son actualmente las funciones "de una institución que cuesta mucho dinero a los ciudadanos y que no está claro que sirva para construir un proyecto de unidad".

"Pensamos que lo que hace falta en España son instituciones y figuras que unan, no figuras e instituciones que dividan a la ciudadanía", ha proseguido en unas declaraciones antes de participar en la reunión de trabajo del grupo "Rumbo 2020" también conocido como el "Gobierno en la sombra" de Podemos.

En línea con este argumento, Pablo Iglesias ha manifestado que "precisamente ahora son los valores republicanos los que más unen al conjunto de los ciudadanos del Estado para tener un alternativa de país que no deje fuera a nadie".

Y ha insistido en que la alocución de Felipe VI ante las Cortes fue "un error" que "no sirve para construir nuestro país en el futuro" porque "quien no entienda que España es plurinacional no entiende España y no está capacitado para plantear un proyecto de país que asegure que España siga existiendo como proyecto colectivo de futuro".

Iglesias ha recordado también que las palabras de don Felipe en el Congreso fueron aplaudidas por el PP, al cual "gustó mucho" su intervención, aunque su discurso "dejó a medias" al PSOE y "no gustó", ha enfatizado, a Unidos Podemos, PNV y PDeCAT, mientras partidos como ERC o EH Bildu no acudieron a la ceremonia.