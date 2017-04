Esperanza Aguirre dimite de todos sus cargos públicos: "Me siento engañada y traicionada"

La presidenta y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este lunes que presenta su dimisión de todos sus cargos públicos por no haber "vigilado" a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid.



Tras aguardar casi dos minutos ante los micrófonos en silencio esperando a que le dieran paso para iniciar la declaración ante los medios y con la mirada muy emocionada, Aguirre ha comenzado señalando que se siente "traicionada" y "engañada".



Para Aguirre, el auto y la prisión de González no son una "prueba definitiva", pero demuestran que ella no vigiló "todo lo que debía". "Por eso dimito del cargo político que ostento, como edil y portavoz, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos", ha recordado.



Aguirre, rodeada de su núcleo de confianza y de ediles como Pedro Calvo o Begoña Larraínzar, ha explicado que su "manera" de concebir la política le lleva a asumir la responsabilidad por no haber vigilado más al expresidente de la Comunidad. "Por no haber descubierto antes, lo que ahora, después de años de investigación ha descubierto la Guardia Civil y el juez", ha añadido.





Avisó a Rajoy por SMS

Emocionada, Aguirre ha recordado que González. "Le conocí en los años 80, en el Ayuntamiento, donde era funcionario por oposición". Ha relatado que le nombró subsecretario del Ministerio de Cultura y Educación, y después, ya no con ella, fue subsecretario de Estado de Administraciones Públicas e Inmigración.Como presidenta de la Comunidad de Madrid le nombró vicepresidente. "En algunos momentos, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos", por, ha continuado.Aguirre ha indicado quey no es suficiente la acción de la justicia, siempre rigurosa, pero demasiado lenta para las legítimas exigencias de los españoles".Para Aguirre, los ciudadanos "tienen derecho a exigir" que los políticos asuman "todas" sus responsabilidades "sin dilaciones y sin excusas". "Y tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades", ha concluido.Tras dar las gracias a los medios que han acudido a la rueda de prensa, Aguirre ha abandonado la sala sin responder a preguntas, acompañada de su equipo.Aguirre ha comunicado al presidente del Gobierno y líder del PP,, su decisión de dimitir como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, enl. Según han confirmado a Efe fuentes populares, Aguirre no ha llamado a Rajoy, que se encuentra de visita oficial en Brasil, pero sí le ha comunicado su decisión en un SMS al móvil.Además, personal de confianza de Aguirre ha comunicado a la dirección nacional la decisión de la dirigente popular y lo ha hecho poniéndose en contacto con el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo.En ambos casoante los medios de comunicación, en la que ha hecho pública su decisión de dejar el cargo de concejala y portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.