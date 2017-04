Covite denuncia a los "intermediarios" del desarme de ETA por colaboración

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado hoy ante la Audiencia Nacional a los "intermediarios" del desarme de ETA Jean Noël Etcheverry y Mixel Berhocoirigoin, por un presunto delito de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y tenencia y depósito de armas.



Según explica Covite en una nota, los ciudadanos franceses Jean Noël Etcheverrry y Mixel Berhocoirigoin participaron en el "supuesto desarme de ETA" en diciembre de 2016 en Louhossoa (Francia), donde se incautó un depósito de armas y explosivos y se detuvo a cinco personas.







COVITE denuncia a los mediadores de #ETA por colaboración, encubrimiento y tenencia ilícita de armas. No a la impunidad. pic.twitter.com/sMSnGrYApm „ COVITE (@CovitePV) 24 de abril de 2017

Larecuerda que ya se ha cursado a Francia una comisión rogatoria sobre la escenificación de la entrega de armas realizada en Baiona (Francia) el pasado 8 de abril para determinar si alguna de ellas "forma parte de algún procedimiento abierto contra la banda terrorista".Sin embargo, "no se tiene conocimiento" de que se haya actuado igual respecto alque "puede corresponder al 15 % restante" y que "es igualmente necesario para la investigación de los cerca de 300 asesinatos terroristas de ciudadanos españoles no esclarecidos", entre otros delitos.Por esta razón, pide que también se acuerde pedir auxilio judicial en este caso cursando una nueva comisión rogatoria a Francia.El documento de Covite recoge distinta correspondencia presuntamente cruzada entre losy ETA que cuentan con la firma de los denunciados, quienes "afirman haber comenzado a destruir armas de la banda terrorista".En opinión del colectivo de víctimas esta destrucción "supondría la eliminación y alteración de pruebas esenciales para la investigación de más de 300 asesinatos de ETA no resueltos".En el caso de Jean Noël Etcheverry, Covite señala que, en declaraciones a Le Figaro, el 20 de diciembre de 2016, señaló:En cuanto a Michel Berhocoirigoin, la asociación alude a una entrevista publicada el pasado 26 de diciembre en el Diario de Navarra en la que al ser preguntado por la destrucción de armas, presuntamente "admite el delito"."Para nosotros era muy importante filmar cómo neutralizábamos el armamento que ETA había puesto en nuestras manos", habría explicado Berhocoirigoin a este medio.Covite recuerda además que ambosque ejercieron de interlocutores" y que, en ninguna de sus misivas, pidieron a los terroristas a "entregarse y colaborar" con la justicia.La denuncia ha sido presentada después de que Covite instase sin éxito el pasado 22 de marzo a la Audiencia Nacional a citar como testigos a los "intermediarios" en el desarme de ETA, después de que uno de ellos, Jean Noël Etcheverry, anunciase a través de la prensa que el armamento ya no estaba "en manos de ETA". "Ahora lo gestionamos nosotros", habría dicho.