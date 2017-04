La Audiencia Nacional sugiere que Rajoy testifique en Gürtel por videoconferencia

El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005), Ángel Hurtado, ha sugerido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamado a declarar como testigo, lo haga por videoconferencia con el fin de evitar "hacerle pasar por la exposición pública, que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional".

Así lo ha expuesto Hurtado en el voto particular que incluye el auto de citación de Rajoy, para el que aún no ha se señalado fecha. "No debería dejarse de lado a la hora de practicarla (la prueba testifical) y, una manera con la que se evitaría contribuir a él, sería si, en lugar de que compareciera ante este Tribunal el testigo, se le tomara declaración desde otro lugar, sin tener que hacerle pasar por la exposición pública, que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional", destaca el razonamiento del magistrado.

La decisión de citar a declarar a Rajoy por los cargos que ostentó en las citadas fechas en el PP se tomó por mayoría de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, debido a que el PP, considerado a título a partícipe lucrativo, se negó a declarar en el juicio.