López aboga por "sustituir" la reforma laboral del PP

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha abogado hoy por "sustituir" las normas laborales aprobadas por el PP y que "han precarizado el empleo" y elude hablar de "derogar" la reforma laboral de 2012.

El documento "Un nuevo Pacto Social para la Ciudadanía con la Capital" difundido hoy por el candidato socialista y que recoge sus propuestas económicas y fiscales, señala que un proyecto socialdemócrata ha de tener una estrategia "alternativa" de creación de empleo diferente de la actual.

"Mejor empleo y más duradero", afirma, tras incidir en que "esta es la clara línea divisoria entre la derecha y la izquierda", aunque López no se compromete con ninguna medida a derogar la reforma laboral del PP.

En sus propuestas considera necesario "sustituir" las normativas vigentes sobre todo en materia de negociación colectiva para equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores y repartir los incrementos de productividad con subidas de salarios.

No obstante, Patxi López sí critica que la reforma laboral de 2012 y lamenta la excesiva contratación temporal que ha provocado y que en muchos casos -dice- no se atienen a la ley al tiempo que asevera que los despidos son decisión autónoma del empresario y no requieren justificación o si la requieren es "trivial".

"Si para ajustarse ante una crisis hay que despedir a la mitad de los trabajadores estables del país, es que hemos perdido la racionalidad", afirma, tras calificar de "atrocidad" que más cinco millones de personas perdieran su empleo durante la crisis.

López defiende una nueva regulación en el mercado de trabajo, al tiempo que propone "reemplazar" las subvenciones a los contratos por políticas de empleo que reduzcan el paro de larga duración.



Díaz pide a los militantes ser rebeldes para levantar el PSOE



La aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha apelado hoy a la historia del partido para devolverle el protagonismo perdido y, para ello, ha pedido a los militantes socialistas "ser rebeldes para levantar al partido, fuera de cualquier lamentación".

Díaz, que ha participado en un encuentro con unos 800 militantes y simpatizantes que han abarrotado el salón de actos del Pabellón Ferial de Ciudad Real, ha asegurado que en el PSOE "no sobra nadie" y ha subrayado que hace falta llegar a más gente desde los valores que entraña el socialismo.

En este sentido, ha abogado por "llegar a más barrios y más rincones" y por abrir las puertas del partido "a muchos más compañeros y compañeras que quieran comprometerse".

Díaz, que se ha comprometido a ser "una buena socialista", ha señalado que al PSOE "no le puede acomplejar nadie" porque es el partido de la igualdad y la solidaridad y "ésta es su bandera".

La presidenta de la Junta de Andalucía ha añadido sentirse "una mujer fuerte" para liderar el PSOE, porque ha señalado: "Siento el apoyo de miles de hombres y mujeres que sienten de la misma manera".

Y ha añadido que esa fuerza que siente, se la da "luchar por la libertad, la igualdad y la solidaridad".

La precandidata socialista ha pedido el apoyo de los militantes para liderar un PSOE "que es necesario" para España, y ha considerado que "hombres y mujeres nos están esperando, porque necesitan que el PSOE se levante".

Ha dicho asimismo que han sido muchos los compañeros y compañeras con los que ha hablado antes de tomar la decisión de dar el paso a liderar el partido, lo que ha hecho sabiendo que adquiere una gran responsabilidad y consciente de que es "un momento difícil y complicado", pero "no por ello menos apasionante y esperanzador".