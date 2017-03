Así es la verdadera cara del presunto estafador Paco Sanz

Paco Sanz, el llamado hombre de los 2.000 tumores, se encuentra actualmente en prisión acusado de estafa y blanqueo por simular presuntamente una grave enfermedad. Un vídeo, al que ha accedido TVE, muestra ahora la verdadera cara de Sanz. En él se le puede ver riéndose y bromeando con sus familiares sobre su supuesta patología sentado en una cama de hospital.

En las redes sociales, Paco Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden. "Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran", proclamaba en su cuenta de Facebook.

Asimismo, aseguraba estar haciendo "todo lo posible por salvar mi vida y la única opción experimental está en EEUU. Gracias a personas como tú, voy a poder seguir con el tratamiento, quizá curarme o incluso puede que se encuentre una cura que pueda ayudar a otros", añadía.