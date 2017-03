Charlotte Goiar, la transexual que apoya a Hazte Oír

La viguesa Charlotte Goiar, la primera mujer a la que el Tribunal Supremo permitió la reasignación de sexo, acaba de apoyar públicamente al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, para defender el autobús que puso en circulación la organización dentro de su compaña "contra el adoctrinamiento" en la escuela.

"No entiendo por qué se censura este autobús, porque esto es lo normal, aseguró en Madrid. Desde pequeña he entendido que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva", ha expresado Goiar en una comparecencia grabada y subida a Youtube. Charlotte explicó poco después de su comparencia que apoyaba la "libertad de expresión" del autobús y se negó a hacer más declaraciones.

La viguesa Charlotte Goiar, que se ha mostrado siempre como afectada por el síndrome de Harry Benjamin -una falta de correspondencia entre el sexo neurológico y anatómico- ha sido noticia reiteradamente en los últimos años por su lucha judicial con el Sergas: primero, para que no postergasen más su operación de reasignación de sexo, después, para recibir los cuidados necesarios para curarse de las complicaciones derivadas de esa cirugía (que le practicaron en 2015 en Barcelona) y finalmente por una huelga de hambre que inició a finales del año pasado.

Aún así, asegura no entender "cómo se puede censurar el autobús, porque "es una realidad biológica básica". "Estamos en el siglo XXI y la Constitución española reconoce la libertad de expresión", apuntó.

Además, ha indicado que "los padres tienen el derecho a educar a sus hijos como quieran, y es que no se les puede imponer a los hijos barbaridades". Por otra parte, Goiar ha achacado a un "lobby LGTBI o transexual" la pretensión de querer confundir a la gente. "Quieren hacer ver que lo anormal, como una niña con pene, que necesita tratamiento médico, necesita un diagnóstico, es algo normal, y promoverlo y llevarlo a las aulas", ha explicado.

Goiar siempre se ha reconocido como una mujer que nació en un cuerpo de hombre. Hoy en Madrid, ha indicado que fue diagnosticada de una "patología de intersexualidad" congénita. "Es una patología real, que existe y está ahí y se denomina incongruencia de género por la Organización Mundial de la Salud".

La respuesta del colectivo LGTBI en Galicia no se ha hecho esperar: están "indignados". La presidenta del colectivo Arelas, Cristina Palacios, ha indicado a FARO que Charlotte "es una persona transfóbica, como tantas otras y que hizo su defensa ante el Tribunal Supremo con esos argumentos; para ella es una enfermedad y hay que operarse sí o sí, porque no cree que haya hombres con vulva". También ha indicado que "no habla por el colectivo" y que "nos avergonzamos de que utilicen a una persona en su situación para defenderse". Entre los comentarios de personas del colectivo, destaca la idea de que "cualquier revolución tiene un montón de resistencias, incluso dentro de su propio colectivo".