El fiscal explicará si hubo presiones para no imputar al presidente murciano

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerá en el Congreso a petición del PSOE y Cs después de las denuncias de supuestas presiones políticas para no imputar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Púnica, además de al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

La Mesa, según han informado fuentes parlamentarias, ha dado luz verde a la solicitud del grupo socialista y de Ciudadanos para que Maza acudiera a la Cámara a raíz de que la Fiscalía se opusiera a la investigación de Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del caso.

El órgano de Gobierno de la Cámara Baja ha rechazado la petición de Podemos para que compareciera Maza al circunscribir el motivo de su petición a la situación concreta de Sánchez y Sanz cuando, según han aclarado las mismas fuentes, la Fiscalía, como otras instituciones, no están sometidas al control parlamentario y sólo pueden acudir a la Cámara por cuestiones genéricas.

Y por eso, los socialistas pidieron la comparecencia urgente de Maza para que diera cuenta de los criterios de la FGE sobre la "persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos".

De manera similar, Ciudadanos reformuló su pregunta, ceñida inicialmente a los casos de Sánchez y Sanz, para demandar explicaciones a la Fiscalía por sus requisitos para mantener los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público "haciéndolos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica".

Estas cuestiones servirán al PSOE y a la formación naranja para preguntar a Maza por su decisión de oponerse a abrir una investigación a Pedro Antonio Sánchez al considerar que éste no incurrió en responsabilidad penal alguna por intentar contratar los servicios de la trama Púnica para mejorar su reputación, ya que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

En cuanto al expresidente de La Rioja, la FGE emitió un comunicado en el que subrayaba la "rotunda falsedad" de la información de El Mundo en la que se decía que se ordenó a la Fiscalía riojana no acusar a Sanz por presunta prevaricación urbanística en la construcción de un chalé.