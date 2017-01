Bescansa respalda a Iglesias

La secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, ha dicho este lunes que "si alguien tiene un proyecto diferente" al del actual secretario general, Pablo Iglesias, debe presentar su candidatura en la próxima Asamblea de Vistalegre.

"Es el marcador de la democracia dentro de cualquier organización. Si alguien ve las cosas de otra manera, lo más honesto es presentar su candidatura", ha señalado en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, después del enfrentamiento que han protagonizado los sectores más próximos al secretario general, Pablo Iglesias, y a su número dos, Íñigo Errejón.

Preguntada por el artículo "Si cae Pablo Iglesias, cae Podemos", escrito por el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, Bescansa no ha utilizado estas mismas palabras, pero sí ha puesto de manifiesto la importancia de Iglesias en el nacimiento de Podemos.

"Nadie está planteando el liderazgo de Pablo Iglesias de cara a Vistalegre. Yo creo que eso es algo que no está en debate. La figura de Pablo Iglesias es imprescindible para entender cómo hemos construido Podemos, cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo cuál es el camino que nos queda por delante para conseguir gobernar este país y cambiar las cosas de verdad, que es para lo que la gente nos ha puesto aquí", ha subrayado.



Miguel Urbán pide construir un Podemos "desobediente"



El eurodiputado de Podemos y representante de la corriente interna 'Anticapitalistas', Miguel Urbán, ha defendido la necesidad de construir en la II Asamblea Ciudadana Estatal que su partido celebrará en febrero un Podemos que "desobedezca desde las instituciones" y plante cara a la "gran coalición", en lugar de caminar hacia la "automoderación" y hacia "el centro" como piden, según el parlamentario, algunos compañeros de su formación.

"La única forma de construir mayorías sociales es desde fuera del sistema y no desde dentro; es en y esa impugnación no puede ser moderada", ha defendido en una entrevista concedida a Europa Press el queoposición al 'establishment y a las élites que nos gobiernan es una de las cabezas visibles de la corriente más a la izquierda de Podemos. "No nos podemos moderar", ha avisado.

Según Urbán, Vistalegre II debe servir para debatir sobre cuál es la mejor forma para combatir las políticas de austeridad de la Unión Europa que aplica la "gran coalición" de PP, PSOE y Ciudadanos. A su juicio, la clave es "la desobediencia", un elemento que "ha permitido avanzar en derechos sociales a lo largo de la historia".

"Desde las instituciones se puede desobedecer", ha afirmado. "¿Por qué no empezamos a plantear una desobediencia clara a lo que está impidiendo que podamos aplicar mejoras para las mayorías?", se ha preguntado, al tiempo que ha señalado que, entre otras cosas, hay que desobedecer "el techo de déficit" marcado por la Unión Europea o "la ley Montoro".