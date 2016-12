Susana Díaz pide relegar "partidismos y personalismos"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido este viernes en su tradicional discurso de fin de año que los andaluces "tenemos la fuerza y debemos tener la voluntad de aportar al progreso de España, para fortalecer la unidad y la armonía entre todos". "España tiene futuro", ha sentenciado.

Díaz ha lanzado este mensaje en el discurso retransmitido por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y realizado desde Doñana, un espacio "natural privilegiado" sobre el que ha garantizado que su Gobierno "estará vigilante" para que los andaluces de hoy y las generaciones venideras sigan disfrutando de este enorme patrimonio natural que es Doñana y que "tenemos la obligación de preservar".

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo andaluz ha señalado que la unidad "es compatible con la diversidad, que es nuestra gran riqueza y además nos permite construir un país más atractivo en derechos, libertades y oportunidades".

Asimismo, ha indicado que cuando desde Andalucía se apuesta por la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, "lo hacemos por convicción, por compromiso con España" y también porque la experiencia histórica "nos ha demostrado con creces que cuando en nuestro país hay desigualdad, a los andaluces siempre nos toca la peor parte". "Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco va a aceptar ser menos", ha advertido.

La presidenta, que ha tenido unas palabras de afecto para los andaluces que se han visto afectados por las lluvias torrenciales en las varias provincias y para las familias que no pueden pasar estas juntas estas fiestas, ha manifestado que terminamos un año que ha estado cargado de "demasiadas incertidumbres", si bien ha puesto en valor el hecho de que en Andalucía hay "estabilidad institucional".

Así, ha destacado que Andalucía ha sido la primera comunidad en aprobar sus presupuestos para 2017 y que, a pesar de las dificultades, "hemos cogido velocidad de crucero, sentando las bases para que la salida de la crisis beneficie al conjunto de la sociedad y no sólo a unos pocos".

Ha señalado que la bajada del paro en Andalucía ha beneficiado a muchas personas y hoy, afortunadamente, hay 148.000 parados menos en que hace un año. No obstante, pese a estos datos, la presidenta ha expresado que hay que tener presentes a esos otros andaluces que no tienen empleo, sobre todo a los jóvenes y a los parados de larga duración, que peor lo están pasando. Ha insistido en que hay que seguir dando respuesta al desempleo juvenil para que el "talento y la fuerza de nuestra juventud se quede en Andalucía para hacer esta tierra más fuerte y más próspera".

"Soy plenamente consciente de que nuestra tierra necesita crear muchos más puestos de trabajo y que, además, sea un empleo de calidad y que permita una vida digna", ha indicado Díaz, quien ha garantizado que su Gobierno va a seguir trabajando en favor del empleo y también para que los derechos de todos los trabajadores, duramente castigados en los últimos años, sean restablecidos.

Ha recalcado que hay que recuperar la dignidad y la seguridad que nos han arrebatado en el empleo, en todos los sectores productivos y que "no tengamos que escandalizarnos por tragedias como la muerte de tres temporeros hace tan solo unos días".

Para Susana Díaz, quienes "nos dedicamos a la política tenemos que anteponer el interés general a cualquier otra consideración", intentando siempre que la sociedad vaya lo mejor posible, por encima "de intereses partidistas o personales". Además, ha abogado por combatir "la corrupción con todas nuestras fuerzas, venga de donde venga", porque sólo así "conseguiremos que los ciudadanos confíen en sus representantes y en sus instituciones".

"La política tiene que dar respuestas a las inseguridades de la gente y, sobre todo, a los problemas e injusticias que se viven en el día a día", según ha señalado la presidenta de la Junta, para quien no solo se trata de recuperar derechos, sino también de revertir muchos "abusos" sufridos por los ciudadanos como las "cláusulas suelo de las hipotecas".

Susana Díaz ha defendido durante su discurso que hay que seguir dando respuesta al desempleo juvenil, y fortalecer y favorecer a los emprendedores y autónomos para que puedan desarrollar sus proyectos en nuestra tierra con seguridad y con garantías.

Ha añadido que la política tiene que dar respuesta además a las mujeres, que continúan, en pleno siglo XXI, viviendo una situación de discriminación en todos los órdenes, como la brecha salarial. Ha mostrado su preocupación por que la "pobreza sigue feminizándose día a día", mientras que la conciliación con la vida familiar afecta especialmente a las mujeres.

Ha lamentado además que las personas que cuidan a dependientes, mujeres en su inmensa mayoría, hayan sido quienes en primer lugar fueron expulsadas del sistema, arrebatándoles el derecho a cobrar una pensión.

Tras garantizar que su Gobierno peleará para que les devuelvan este derecho, Susana Díaz ha manifestado que hay que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en su conjunto, manteniendo a las de viudedad en la Seguridad Social, porque es la manera de asegurar el futuro de quienes las perciben, la mayoría mujeres.

"Soy la primera mujer que preside la Junta de Andalucía, y creo que ningún responsable público puede permanecer impasible ante una situación discriminatoria que afecta a más de la mitad de la población", según Díaz, quien ha denunciado que el acoso sexual, la prostitución y la violencia machista, con 44 mujeres asesinadas este año en España, algo "insoportable, son expresiones "crudas de una discriminación que es profunda y que está extendida a numerosos ámbitos de la vida de millones de mujeres".

De igual manera, la presidenta ha señalado que la política tiene que dar también respuesta a "las amenazas que se ciernen sobre la educación, la sanidad pública o la atención a la dependencia", auténticas "conquistas históricas que han cambiado la vida de la gente y a las que de ninguna manera debemos renunciar".



Una Sanidad puntera en el mundo

Ha defendido que en estos años de crisis, en Andalucía se ha preservado la educación para todos, destinando cada año más recursos, mientras que nuestra sanidad pública "se ha mantenido en pie pese a los recortes económicos y humanos que se nos han impuesto con la excusa de la crisis".

"En Andalucía debemos estar orgullosos de contar con una Sanidad puntera en el mundo, que no excluye a nadie, que no escatima en tratamientos que salvan la vida de la gente, que está a la cabeza de los trasplantes, Y que investiga para abrir puertas a la esperanza de quienes padecen males que hoy aún no tienen cura", ha señalado.

"Sin duda, habremos cometido errores, pero hemos defendido con firmeza y convicción el derecho a la salud de todos los andaluces", ha indicado la presidenta, quien ha alertado de que hay que estar "muy atentos a quien busca excusas para implantar un modelo con el que hacer negocio que, como hemos visto, siempre acaba en copagos, privatizaciones, cierres de hospitales y despidos a mansalva".

De otro lado, la presidenta también ha indicado que desde Andalucía, que conoce muy bien la dureza de la discriminación, hay que empujar para luchar contra todas las desigualdades, y ha indicado que nuestra tierra, que ha sufrido la emigración, "no puede permanecer impasible ante el drama de los refugiados o la inmigración".

"Tenemos que afrontar esta tragedia humanitaria con decencia", según Díaz, quien ha añadido que se trata de personas que buscan una oportunidad de vivir, porque "escapan de la muerte".