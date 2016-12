Afines a Sánchez se reúnen para apoyar su candidatura

En torno a una treintena de cargos públicos y orgánicos del PSOE afines al ex secretario general Pedro Sánchez se reunirán hoy en Madrid para mostrarle su respaldo e intentar que presente su candidatura a las primarias.

Sánchez, que no asistirá al cónclave y que no se encuentra en Madrid, no ha despejado todavía las dudas sobre si intentará recuperar el liderazgo del partido, aunque en las últimas semanas ha ido perdiendo apoyos, como el del que fuera su secretario de Organización, César Luena.

Mientras, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, está "a la expectativa", según algunas fuentes.

A la llamada 'cumbre sanchista' asistirán al menos cuatro de los diputados 'díscolos' que votaron en contra de la investidura de Rajoy: el vasco Odón Elorza, la balear Sofía Hernanz, la gallega Rocío de Frutos y el también secretario general del PSPV-PSOE de Valencia, José Luis Ábalos.

La independiente Margarita Robles ha confirmado a Efe que ni ella ni Zaida Cantera participarán en el cónclave porque es un "acto de partido, no es un acto abierto" y ellas no son militantes, mientras que la aragonesa Susana Sumelzo tampoco irá por motivos personales, si bien las tres han subrayado que darán su "apoyo a Pedro si se presenta".

Del PSOE andaluz acudirán el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, y el de Jun, José Antonio Rodríguez, y también estará el de Calasparra (Murcia), José Velez.

En la reunión, que se celebrará a puerta cerrada, los 'sanchistas' hablarán de las posibilidades que tiene Pedro Sánchez si se presenta y de quién podría encabezar una "tercera vía".

"Patxi López va a descubrir hoy que no tiene apoyo para ser candidato", ha dicho a Efe uno de los asistentes contrarios a la tercera vía que barruntan los 'exsanchistas' para impedir que la andaluza Susana Díaz se haga con las riendas del partido.

"Hoy es un día determinante; la estrategia que se decida hoy lo cambia todo, porque si Pedro se descuelga, Susana se puede adelantar", apunta uno de los alcaldes que trabaja por el regreso de Sánchez.