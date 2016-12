España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista

España mantendrá el actual nivel 4 de alerta antiterrorista reforzado tras el atentado de ayer en Berlín en el que han fallecido 12 personas, aunque incrementará las medidas ya adoptadas en infraestructuras de transporte y en aglomeraciones vinculadas con las celebraciones navideñas.

Así lo ha acordado la mesa de evaluación de la amenaza terrorista reunida esta tarde con la presencia de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad, según ha informado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha señalado que los ciudadanos percibirán más presencia policial uniformada y de "la que no se ve".

Una reunión extraordinaria que ha presidido Zoido, acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y a la que han asistido los jefes de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como responsables del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Zoido ha hecho un llamamiento a la tranquilidad porque sobre España, según ha manifestado, no existe una amenaza concreta ni riesgo de atentado inminente, por lo que los expertos han decidido no elevar al nivel 5 la alerta, que supondría la presencia del Ejército en las calles.

El titular de Interior ha querido trasmitir sus condolencias a las familias de las víctimas y su apoyo al pueblo alemán, un país "aliado y amigo", con el que España mantiene importantes vínculos.

Ha recordado que entre los heridos en el atentado figura un español, que está fuera de peligro, y ha señalado que las autoridades diplomáticas españolas en Alemania están activadas para prestar el apoyo que necesite cualquier compatriota.

España está trabajando "estrechamente" con las autoridades alemanas para garantizar el objetivo más directo, la seguridad, ha enfatizado Zoido antes de señalar que se trata de un ataque "brutal" con elementos compartidos de las últimas acciones de inspiración yihadista.

Aunque aún no existe certeza absoluta, todo parece indicar que lo ocurrido anoche en la capital alemana es una acción terrorista y, por eso, Interior decidió convocar la mesa de seguimiento de la amenaza.

Una reunión a la que no han asistido los representantes de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra dada la premura de la convocatoria, pero el secretario de Estado de Seguridad se ha puesto en contacto con las consejerías de Interior vasca y catalana para informarles y convocarles para una nueva cita el jueves.

Zoido ha dicho que el nivel 4 reforzado que se activó el 26 de julio de 2015 ya es importante tanto por las capacidades de investigación de las fuerzas de seguridad como por las de prevención y protección.

Dado que no hay un escenario de comisión inminente de atentado, se ha decidido mantener el estadio actual, lo cual no quiere decir, ha reiterado Zoido, que se cierren los ojos a la amenaza.

"No nos debe obsesionar pero seguiremos trabajando para evitar cualquier situación de riesgo. No debemos preocuparnos en exceso, pero nos ocupamos intensamente de que no haya ese riesgo", ha apostillado el ministro.

Zoido ha trasladado de nuevo un mensaje de confianza y ha dejado claro que aunque la lucha será "larga" y requerirá "sacrificio", la unidad de todos sin fisuras permitirá ganar la batalla al terrorismo.