Observatorio de animales

Todos contra la contaminación. La lucha contra el plástico ya ha empezado. Cada vez vemos más imágenes de mares, ríos y océanos llenos de basura y, lo que es peor, animales de todo tipo afectados directamente por estas manchas de plástico. Desde hace tiempo es un problema global pero ahora estamos más concienciados y requiere de nuestras acciones para que no lamentemos males mayores. Desde las grandes empresas hasta nuestros hogares se deben adoptar medidas para reducir la contaminación de plástico. Aves, peces, fondos marinos, plancton, etc, están en peligro si no cambiamos nuestra manera de manipular estos productos. Reutilizar, reciclar, reducir y prevenir deben ser los objetivos para ayudar al medioambiente y, en definitiva, a nosotros mismos, ya que, lo que le pase a los animales, pronto afectará también al ser humano.