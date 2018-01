Observatorio de animales

¡Bienvenidos al espectáculo más cruel del mundo! Detrás de algunos espectáculos en los que aparecen animales desarrollando «habilidades especiales», como un gato montando en monopatín, caballos bailando sevillanas o un perro a dos patas barriendo con una escoba, hay maltrato animal. Los animales no quieren contar anillas, tocar instrumentos ni pintar cuadros. También detrás de algunos de esos vídeos con animales que abundan en internet puede haber maltrato animal y se debería denunciar. Para conseguir que hagan todas esas cosas, no siempre se recurre al uso de la fuerza o a la violencia directa, existen otras técnicas como, por ejemplo, mantenerlos aislados o no darles de comer para que aprendan. De nosotros depende darles voz a los animales y no fomentar estos «espectáculos». Ojala que, con el esfuerzo de todos, consigamos convertirlos en un mal recuerdo del pasado.