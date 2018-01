¿Nos han traído regalos los Reyes Magos?

Todos los años pedimos regalos a los Reyes Magos a cambio de un buen comportamiento. Me gustaría aprovechar esto, para hacer un análisis de si nuestro comportamiento con los animales, es digno de haber sido recompensado en estas fechas por sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Para ello, vamos a analizar la relación que mantenemos con todos y cada uno de ellos y si es adecuada o no. Por un lado, tenemos a los animales con los que solemos convivir, que son perros y gatos generalmente. A éstos, que son a los que en teoría queremos más y mejor deberíamos tratar, muchas veces los utilizamos para que nos hagan «compañía». En ocasiones los humanizamos, los instrumentalizamos y los encerramos a nuestro antojo, bajo la premisa de nuestro gran amor hacia ellos.

Luego está la relación que mantenemos con los animales salvajes que conviven con nosotros en nuestro mismo entorno. Animales a los que les destrozamos su hábitat con contaminación, deshechos, urbanización, incendios... y en el caso de las llamadas especies «invasoras», son capturadas y asesinadas sin ningún tipo de piedad.

También están las especies salvajes que viven en otro tipo de entornos y que también están desapareciendo y extinguiéndose, como consecuencia del apetito voraz e insaciable del ser humano de destrozar aquello que encuentra por su camino, sin pensar en las consecuencias, si puede obtener algún beneficio económico.

Y por último, están los llamados animales de granja, utilizados para el consumo alimenticio de los humanos, que nacen, viven y mueren explotados, torturados y que son maltratados de la forma más cruel que se puede imaginar.

Por lo tanto, creo que este año los Reyes Magos nos habrán traído carbón en lo que al trato hacia los animales se refiere. Pero no quiero centrarme sólo en lo negativo, sino que me gustaría que nos enfocáramos en lo que podemos empezar a cambiar, para que a lo largo del 2018 recibamos el mejor de los regalos, que es ver como nuestros hermanos animales dejan de sufrir a causa de nuestra falta de empatía y responsabilidad hacia ellos.