Promesas incumplidas. Yo me pregunto: ¿se nota diferencia o ha mejorado algo nuestra vida con nuestros animales en la ciudad de Alicante? Se prometieron cosas, y con la eterna excusa de que no hay técnicos ni presupuesto, todavía estamos esperando. ¿Y la nueva ordenanza? ¿Dónde está el carnet para las alimentadoras de gatos? ¿Y su formación y protección? Las colonias felinas estarían descontroladas si no fuera por la labor de las voluntarias.

Se prometió un consejo local de protección animal pero no hay nada. Los perros siguen sin poder subir al Tram y al autobús. El pienso esterilizante de las palomas ha sido un fiasco. ¿Para cuándo una zona reservada para perros en el centro?

La realidad es que ha habido más crispación y desunión que otra cosa. Las asociaciones se tienen que sacar las castañas del fuego como pueden. Como ya pasaba en el pasado. Con escasos medios siguen luchando y trabajando día a día por un trabajo para los animales poco visto y reconocido.